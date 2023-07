“Lo desafío a que diga quién fue”: feroz parada de carros de Neme a Iván Moreira por acusar a “Mucho Gusto” de encerrona

Una feroz parada de carros al senador Iván Moreira (UDI) realizó esta mañana el conductor del programa “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, quien negó que la producción del matinal haya llegado a un acuerdo ayer con el parlamentario para que no le preguntaran por el caso Penta a cambio que él comentara por el reciente caso de las asignaciones directas a fundaciones de Revolución Democrática.

Fue antes de iniciar el bloque donde comentarían respecto del escándalo de las asignaciones directas a Democracia Viva, y los vínculos de la diputada Catalina Pérez (RD) en el caso, que el periodista hizo un alto para criticar a Moreira y exigirle que “diga quién fue” la persona que acordó con él no preguntarle por su participación en el caso del financiamiento ilegal de la política (del cual fue sobreseído tras negociar sus culpas ante el fiscal Carlos Gajardo), a cambio de comentar la actual crisis en el Gobierno de Gabriel Boric. Algo que finalmente no sucedió, luego que este lunes Gonzalo Ramírez le recordara el tema.

El primer round de Iván Moreira con “Mucho Gusto”

“Quiero despejar un punto. Me llama la atención que él (Moreira) hace una distinción en su relato al decir que ‘ésta no es plata privada, es plata de todos los chilenos’. Él tuvo problemas con el financiamiento de campaña. Reconoció que pidió el ‘raspado de la olla’ y reconoció que había pedido plata para financiar campañas con mecanismos que no estaban (...)”, fue la aclaración de Ramírez que este lunes provocó la reacción del senador.

“Yo no hago ninguna distinción (...) ¿Cómo se llama? Don Gonzalo. No me voy a callar al ver las cosas que están sucediendo en el país porque yo halla pecado. Se lo voy a explicar: ¡Yo, Iván Moreira, sabía que me iban a hacer esta pregunta! Por eso no he aceptado ir a los matinales, para que no salgan las preguntas como la suya. Producción no me cumplió, porque se creen que porque yo tuve un problema me quieren comparar”, afirmó Moreira.

Precisamente esta última afirmación fue la que dejó evidentemente molesto a Neme, quien pidió “25 segundos” en el programa de este martes, para defenestrar la versión del senador.

La defensa de José Antonio Neme

“Antes de entrar en el tema, me voy a tomar 25 segundos para mandarle un recado a mi queridísimo senador Iván Moreira. Porque ayer yo no reaccioné ante su denuncia, que realizó en el móvil, el senador Moreira, porque no había conversado con todos los involucrados. El senador Moreira dice que llegó a un acuerdo con la producción de este programa, para que no se le preguntara por los problemas legales que él tuvo con la justicia, a raíz del caso Penta. Lo dice en el móvil. Dice: ‘Yo he llegado a un acuerdo con la producción’. Yo no había conversado ni con las productoras del programa ni con la persona que hizo la producción, que es la periodista Sylvia Córdova”, arrancó el conductor de “Mucho Gusto”.

“Entonces, habiendo dado la vuelta a todas las personas, habiendo conversado con la periodista Sylvia Córdova, quien fue ella que produjo la entrevista, y lo invitó al móvil, pude confirmar que para la entrevista del día de ayer ninguna persona de este programa negoció con él, absolutamente nada”, explicó.

“Entonces, senador Moreira, con todo el cariño que yo le tengo, usted realizó una acusación contra este programa que es muy grave, diciendo que ayer se había realizado una transacción para que usted hablara aquí, en este programa, sin que se le preguntara por su problema particular con la justicia. Del cual, efectivamente fue sobreseído, después de que usted, en un acuerdo con (Carlos) Gajardo (fiscal en aquella investigación), reconoció su responsabilidad en el tema de las boletas. Porque no es un sobreseimiento así nomás”, detalló.