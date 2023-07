“Hace semanas digo que esto es una caja de pandora”: Fidel Espinoza lanzó duro tuit contra ministro Jackson tras el robo de computadores

El senador socialista, Fidel Espinoza, realizó esta mañana duros cuestionamientos en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, luego de conocerse del robo de 23 computadores desde las oficinas del ministerio.

El parlamentario, uno de los principales críticos de Jackson tras conocerse mayores antecedentes del “Caso Convenios” , acusó al jefe de la cartera de ser “el líder de la banda” de “una red de sirvengüenzas que ya perdieron el pudor”.

Las acusaciones de Espinoza contra Giorgio Jackson

“Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinverguenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia @jackson”, publicó el parlamentario en su cuenta oficial de Twitter, donde incluso denunció a Jackson de amenazarlo para no insistir en presionar las investigaciones del Ministerio Público respecto del vínculo de militantes del Frente Amplio en la asignación directa de millonarios montos de dineros del Estado hacia fundaciones vinculadas al oficialismo.

“Eres el líder de la banda, y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, sentenció.

Tras su publicación en redes sociales, el congresista amplió sus acusaciones contra Jackson en el matinal “Mucho Gusto”, donde insistió en su postura en que “esto ha sobrepasado todos los límites de lo esperable e inimaginable”.

El lapidario tuiteo del senador Espinoza en contra del ministro Jackson por robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Fuente: Twitter @fidelsenador.

“Pida disculpas”: Daniela Bonvallet vuelve a arremeter en contra de Giorgio Jackson tras conocer llamado a Gonzalo Feito

“Si piensan que me van a intimidar...”: El tajante mensaje de Gonzalo Feito tras llamada de Giorgio Jackson

“Hace semanas he venido diciendo que esto es una caja de pandora y aquí, desde todo punto de vista, había que investigar, no solamente a Democracia Viva, sino que Urbanismo Social, Pro Cultura, fundaciones que recibieron cuatro mil, tres mil millones de pesos, sólo en 18 meses de este Gobierno”, señaló.

“Aquí se armó un mecanismo, porque aquí hay elementos que nos llevan y nos conducen a señalar que esto ya es inimaginable. Es pretender jugar con la inteligencia de los chilenos”, agregó.

“Lo único que está faltando, y ni Dios quiera que ocurra, lo único que está faltando es lo que está pasando en Argentina, que matan hasta a los fiscales. Esto de los robos ya no los cree nadie”, sentenció.

La postura de Espinoza también fue alertada esta mañana por la exseremi, Patricia Hidalgo, quien acusó en su momento haber sido presionada por este Gobierno para firmar los convenios para financiar a las fundaciones de “manera irregular”; y el exministro de la cartera durante el mandato de Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, quien acusó que con el robo “todo cada día está más oscuro”.

“Fui ministro ahí mismo. ¿Entregar 23 computadores porque alguien llama? Todo cada día más oscuro. Sin atacar el tema de fondo: las fundaciones truchas y la responsabilidad política. Ahora trata de meter a otros. Lo peor, no está haciendo la pega del Ministerio de Desarrollo Social. Pura política ordinaria”, publicó en su Twitter.

“¡Ni siquiera yo, siendo SEREMI RM, podía entrar al Ministerio sin una cita! Esos computadores de la subsecretaría tienen toda la información de los convenios, y la guinda para la torta, el fiscal es Armendariz”, finalizó Hidalgo.

Fui Ministro ahí mismo. Entregar 22 computadores porque alguien llama? Todo cada día más oscuro. Sin atacar el tema de fondo: las fundaciones truchas y la responsabilidad política. Ahora trata de meter a otros. Lo peor, no está haciendo la pega del MDS. Pura política ordinaria. https://t.co/57rzqyBiRL — Sebastián Sichel (@sebastiansichel) July 20, 2023