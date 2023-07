“Estas cosas son ineludibles”: Iván Valenzuela reunirá a los últimos presidentes de Chile por especial de los 50 años del Golpe Militar

Canal 13, a través de su programa de análisis político y de actualidad “Mesa Central”, presentará desde el próximo domingo 6 de agosto una serie de entrevistas a los últimos presidentes de Chile en democracia, como parte de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende, en 1973, y en ese espacio, su conductor Iván Valenzuela aseguró que este encuentro con los mandatarios “de alguna manera son cosas ineludibles”.

Para el conductor del espacio, este proyecto le permitirá a los televidentes conocer la mirada de los dignatarios respecto del Golpe Militar, más allá de una de los temas “coyunturales” del país.

La visión de Iván Valenzuela

“Me parece un honor que el canal haya pensado que el programa y el equipo que hace ‘Mesa Central’ sea el responsable de llevar adelante el contenido que tiene que ver con el aniversario del Golpe de Estado”, señaló Valenzuela.

“Lo segundo que quiero destacar es que creo que habla bien del prestigio del programa el que todos los expresidentes y el presidente actual hayan aceptado la invitación. Y lo tercero en lo que pongo énfasis, es que hayamos escogido un tipo de diseño para ese contenido que es particular. No van a ser entrevistas propiamente coyunturales y las clásicas de ‘Mesa central’, sino que van a ser centradas en el asunto del Golpe de Estado, en los 50 años, en el pasado, presente y futuro. Esa es la mirada y perspectiva que le queremos dar y es lo que ha encontrado acogida en los mandatarios”, agregó el periodista, que en este ciclo de entrevistas iniciará con Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El resto de los mandatarios, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, se presentarán en los siguientes domingos previos al 11 de septiembre de este año.

“Me parece un orgullo poder hacer esto y llevar adelante algo que puede ser un aporte para el futuro de la democracia (...) cada entrevista será en la segunda parte del programa (...) una conversación larga, con tiempo, en un tono bien reflexivo y de futuro, y que contribuya mucho a la renovación del espíritu del país”, complementó el rostro de Canal 13, quien valoró el hecho de volver a entrevistar a las autoridades públicas. Ahora, en un “contexto” de análisis histórico respecto del “pasado, presente y futuro” del país.

“Es un orgullo también hacerlo en este contexto. Yo a todos los mandatarios los he entrevistado alguna vez, pero es distinto hacerlo en este contexto y eso le da otro valor”, explicó.