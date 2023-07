Para pensar: más de un tercio de los trabajadores chilenos no se siente seguro en su puesto laboral

Un dato que preocupa respecto del mundo laboral chileno, y que puede tener varias consecuencias, fue el develado en el nuevo informe internacional “Personas y Trabajo 2023: Panorama de la fuerza de trabajo global”, de la compañía estadounidense proveedora de software de y servicios de gestión de recursos humanos ADP Research Institute, que contempló entrevistas a más de 32 mil personas de 17 países.

Es que en nuestro país el 36,84% de los trabajadores afirma que no se siente seguro en su puesto laboral.

[ Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: la productividad y el empleo entre las dudas que surgen entre las pymes ]

Y a nivel global, esa sensación llega a casi cuatro de cada diez personas (38%), lo que sugiere que los empleadores necesitan tomar medidas para tranquilizar al personal con talento que están dispuestos a retener.

Tal estado de inseguridad laboral es mayor entre los jóvenes. Por eso uno de cada cinco trabajadores de la Generación Z (de 18 a 24 años, los nacidos a mediados de la década de 1990 hasta mediados de la década de 2000) se ha planteado cambiar de sector en los últimos doce meses.

[ 8 temas que te recomendamos evitar en el trabajo ]

Por el contrario, uno de cada seis mayores de 55 años (17 %) ha considerado la posibilidad de jubilarse de forma anticipada, lo que podría agravar la llamada “dimisión gris”.

La investigación también muestra que el 62% de los encuestados cree que ninguna profesión escapa a los efectos de la incertidumbre económica.

Tales resultados llegan en un momento en el que además el surgimiento de nuevas herramientas asociadas a la Inteligencia Artificial (IA) aumenta el sentimiento de vulnerabilidad entre los empleados.

[ ChatGPT reveló los trabajos que no desaparecerán nunca por necesidad humana, ¿está el suyo? ]

Al respecto, casi uno de cada cuatro encuestados (23%) cree que el uso de la IA se convertirá en la norma en su sector en los próximos cinco años, reduciendo las tareas manuales.

Karem Fonseca, mánager de ADP para Latinoamérica, comenta que “corren tiempos difíciles, por lo que es lógico que los trabajadores se sientan preocupados por su empleo, de manera especial con toda la atención mediática sobre la pérdida de puestos de trabajo en empresas de alto perfil y sobre la IA, que supuestamente reemplazará muchos puestos”.

[ ChatGPT: Inteligencia Artificial podría quedarse con estos cinco empleos para sustituir al humano ]

“Pero, al mismo tiempo, muchas empresas han tenido graves dificultades para atraer y retener el talento, por lo que el panorama puede no ser tan sombrío como algunos piensan. Es que no necesariamente los recortes de empleo en una empresa signifiquen que otras seguirán su ejemplo, o que la automatización, la IA y el aprendizaje automático sean cosas que nos asusten”.

“De hecho, podrían facilitar o hacer más satisfactorio el trabajo de las personas en el futuro… Pero si los empresarios no tranquilizan a los trabajadores, corren el riesgo de que se pierdan competencias, experiencia y entusiasmo vitales, lo que podría dificultar la prestación del nivel de servicio que esperan clientes y consumidores” , explica la ejecutiva.

(Christophe Ena/AP)

QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS

Desde la empresa nacional HumanNet -una consultora dedicada a la gestión del capital humano- proponen siete estrategias para que las organizaciones cuenten con colaboradores comprometidos.

Así lo manifiesta su gerente general, Claudio Oyarzún, quien afirma que “lograr trabajadores comprometidos es en la actualidad un desafío enorme, sobre todo porque vivimos tiempos muy cambiantes y competitivos, donde las nuevas generaciones de trabajadores no suelen proyectarse por mucho tiempo en una misma compañía, a diferencia de lo que sucedía con nuestros padres y abuelos”.

[ ¿Está sobrevalorada la lealtad de los empleados? ]

Los pasos para lograr un mayor compromiso son los siguientes:

1.- Establecer valores y objetivos claros.

Hay que dar a conocer y explicar a los trabajadores los valores y objetivos de la compañía, y asegurarse de que los entiendan reforzando dicha labor en el tiempo.

2.- Comunicación permanente.

Deben existir diferentes canales de comunicación que permitan a cada trabajador estar al tanto de las novedades de la compañía, aclarar dudas y plantear sus inquietudes. Esta comunicación debe ser fluida y de puertas abiertas, y siempre debe darse en un marco de respeto y franqueza.

3.- Escucha activa.

A lo anterior hay que sumar que la alta gerencia escuche a sus colaboradores, pida sus opiniones, evalúe sus ideas y responda a través de acciones concretas.

4.- Potenciar el bienestar.

No hay nada mejor que sentirse cómodo en el lugar de trabajo. Por eso disponer de los recursos, insumos y mobiliario adecuados para cumplir con las tareas diarias es esencial. También hay que fomentar un equilibrio entre la vida personal y laboral.

5.- Facilitar el desarrollo de los colaboradores.

Es bueno establecer planes de carrera o programas de capacitación permanentes, para aumentar y actualizar sus conocimientos, y desarrollar nuevas capacidades y habilidades en el largo plazo.

6.- Fomentar el buen clima laboral.

Desenvolverse en un ambiente de trabajo positivo, donde primen el compañerismo, la colaboración y el respeto mutuo, es clave para que las personas se sientan identificadas, acogidas y comprometidas.

7.- Reconocer el buen desempeño.

Premiar o destacar el desempeño y/o aportes de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones contribuye a mantener la moral en alto y a elevar la motivación y compromiso de ellos.

(EUROPA PRESS/Europa Press)

QUÉ BUSCAN LAS PERSONAS EN LAS EMPRESAS

Completamente contrario a lo que ocurría hace diez o, incluso, cinco años, hoy en día a la hora de buscar un nuevo trabajo ya no solo la estabilidad o la trayectoria de una empresa son los aspectos más valorados al momento de postular.

Y, si bien, un buen sueldo siempre será un punto fuerte a considerar, la creciente preocupación por la salud mental se ha trasformado en uno de los puntos más importantes para escoger a una determinada compañía.

[ Estos son los trabajos más infelices, conozca si el suyo hace parte de la lista ]

Así lo han determinado algunas de las empresas más innovadoras y rankings a nivel nacional e internacional.

Estibaliz Olaechea, ejecutivo de Tactech, explica que “en la actualidad, entre los aspectos que son vitales para los que buscan un lugar para desarrollar su carrera se encuentran el bienestar emocional, los desafíos y el crecimiento, el trabajo remoto, y la cultura y la diversidad”.

“La salud mental es algo de lo que perdimos miedo de hablar, y tiene el valor que merece. Los cuadros de ansiedad y otros aumentaron en el país, por eso ahora es vital estar en un lugar de trabajo donde el ambiente sea realmente grato, se respeten los tiempos de descanso, y no se cometan abusos e injusticias, entre otros, son vitales. Priorizar la vida personal y la salud mental son claves hoy” , sostiene la ejecutiva.

[ “Después de trabajar dos horas y media”: Chileno comparte cuánto dinero gana haciendo aseo en EE.UU. ]

Y añade que “antes el sueño de padres y abuelos era trabajar toda su vida en una empresa, buscando seguridad, estabilidad y sensación de familia. Y eso no podría aburrir más a las nuevas generaciones. Por eso los CVs con saltos entre distintos puestos ya no sorprenden a un reclutador. Y así el hambre por más desafíos ya es una característica deseable, que muchas veces no tiene que ver solo con dinero, sino que se vincula con el aprendizaje y la innovación”.

Sobre el trabajo remoto, la especialista explica que “ya pasaron los años del covid, pero la pandemia trajo la certeza de que para muchos trabajos no se necesita estar todos los días sentado en una oficina ocho horas diarias. También aprendimos que a veces necesitamos compartir con los compañeros, pero esa flexibilidad se ha vuelto vital. Por eso muchos postulantes ni siquiera consideran una empresa si no tiene, al menos, trabajo híbrido, lo que ayuda a conciliar la vida personal con lo laboral”.

[ IBM advierte: Inteligencia Artificial puede suplir cerca de 8 mil puestos de trabajo en la empresa ]