Cortan por horas transmisión “24/7” de Gran Hermano tras presunto abuso sexual a una de las participantes

El popular programa de telerrealidad, Gran Hermano, ha sido el centro de atención en las últimas horas después de que Chilevisión suspendiera su transmisión 24/7 debido a una grave acusación de presunto abuso sexual que habría ocurrido por parte de Rubén hacia Scarlette.

La suspensión de la transmisión se produjo después de que se viralizara una escena en que la recién ingresada participante, confrontara al ex carabinero por tocarla de manera inapropiada mientras dormían juntos.

La plataforma Pluto TV, que prometía mostrar cada momento del reality show en vivo, ha dejado de emitir imágenes de lo que sucede dentro de la casa-estudio. Cabe señalar que este no es el primer incidente que ha llevado a la interrupción de la transmisión. En semanas recientes, los seguidores del programa han experimentado cada vez más cortes en la transmisión, lo que ha generado frustración. El sábado pasado, una disputa entre las participantes Francisca, Constanza y Jennifer provocó que la emisión en vivo se detuviera durante varias horas.

El incidente más reciente involucra a Scarlette, quien mencionó en vivo que había sido víctima de tocaciones por parte de Rubén. Este comentario desató la indignación de los espectadores y llevó a la demanda de la expulsión de Rubén de la casa.

“Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo…”, le dice la joven al ex carabinero en un clip viralizado.

Más tarde se alcanza a ver a Rubén en la piscina comentando los hechos junto a sus amigos. “Conté todo, si me dicen algo pediré la renuncia, no puedo estar así en un ambiente así, creo que he sido el más respetuoso de todos, encuentro que me he acercado a todos”, señala.

Sin embargo, el misterio respecto a una posible sanción persiste, ya que la transmisión en línea sigue congelada en el logo del programa desde la tarde del sábado. Es importante señalar que la producción “Gran Hermano” tiene totalmente prohibido conductas de acoso y abuso sexual entre los participantes, y cualquier hecho que humille o denigre al otro. Es por esta razón que los televidentes piden la máxima sanción para el jugador y esperan, cuanto antes, que Gran Hermano o CHV se pronuncien al respecto.

Gran Hermano mantiene cortada la transmisión. Captura de BioBioChile

Al momento de publicar esta nota, CHV ha vuelto a transmitir el programa de telerrealidad, sin embargo no se sabe qué sanciones se han tomado al respecto.