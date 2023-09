Madre de chilena fallecida en EE.UU. afirma que “voy a luchar hasta las últimas consecuencias” para aclarar muerte de su hija

Laura Sepúlveda, madre de la chilena Natalia Manríquez, quien el pasado 9 de septiembre fue hallada muerta en un motel de Iowa, en Estados Unidos, y cuyo fallecimiento ha sido vinculado por la policía norteamericana a Jesse Smith, un depredador sexual que fue detectado por las cámaras del recinto saliendo de la habitación donde fue encontrado el cuerpo de la mujer, aseguró que “voy a luchar hasta las últimas consecuencias” para repatriar los restos de su hija y dar con la verdad respecto de su fallecimiento.

Entrevistada por los programas “Mucho Gusto”, de Mega; y “Contigo en la mañana”, de Chilevisión; la madre de Natalia entregó más detalles respecto del fatal desenlace de su hija, quien viajó a Estados Unidos para buscar mayores recursos económicos para su familia.

La versión de la madre en Mega y CHV

“Para nosotros el costo es muy alto, porque somos una familia vulnerable. Ella se fue a Estados Unidos para ayudarme y ella me dejó a su hijo. Yo estoy a cargo de él, para que estudie y todo, pero él es un muy buen niño, educado”, reconoció la afectada madre de Natalia.

“Es un horror lo que nosotros estamos viviendo. Yo, como madre, lo que estoy viviendo (...) a mi hija la asesinaron el día 9. El último día que me comuniqué con ella fue el día 8. Ella me comunicó que había una persona en el hotel que la acosaba. Y yo le dije ‘hija, cuídate, por favor, cuídate mucho, y cualquier cosa habla con tu jefa, ella te puede ayudar’, pero dice que el hombre le decía puras cosas ‘que estai (sic) linda, que estai (sic) rica’, y otras cosas que no puedo decirles a ustedes”, prosiguió.

“Realmente no sé si ella le habrá contado a su jefa, pero ya en el hotel donde mi hija trabajaba había habido una muerte hace como un mes atrás. No sé si fue un hombre o una mujer, pero encontraron el cuerpo de esa persona muerta”, complementó Sepúlveda, quien aseguró que el trágico desenlace de su hija “para mí es como que me hayan tirado un balde de agua fría en mi espaldita, porque es mi hija”.

“Voy a luchar hasta las últimas consecuencias, yo estoy destrozada como madre”, insistió Laura en CHV, quien aclaró que hasta el momento, lo único que sabe es que Smith es persona de interés dentro de la investigación policial, y que por ello se activó su búsqueda una vez revisadas las imágenes de las cámaras del motel donde trabajaba su hija.