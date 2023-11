Critican altas utilidades de las AFP y proponen rebajar costo de comisiones por administración

Como una “burla para los cotizantes” de las AFP calificó la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) las ganancias por 349 mil millones de pesos de la mayoría de las administradoras de fondos de pensiones en el tercer trimestre de 2023, considerando que este año ha habido fuertes pérdidas de rentabilidad en los multifondos.

De hecho, Ciedess informó a comienzos de mes que todos los multifondos cerraron octubre con pérdidas y que mantienen una tendencia anual a la baja.

Entre enero y octubre de 2023, los fondos más conservadores -D y E, recomendados desde su surgimiento como muy estables y seguros- tienen caídas de -10,3% y -11,72%, respectivamente.

Los fondos A y B, mas riesgosos, tuvieron caídas de -0,83% y -1,94% en los primeros diez meses de este año. Y el C registra un -5,51%.

La vicepresidenta de AGAP, Alda Ortiz, dijo que “son este tipo de noticias las que molestan a la opinión pública y generan críticas, a veces sin argumento técnico, respecto del sistema previsional”.

“Coincidimos en que las AFP requieren de una reforma y urgente, pero sin que necesariamente sean eliminadas, ya que la capitalización individual no es mala per se. Pero es comprensible que este tipo de hechos no ayudan a su imagen”.

La ejecutiva añadió que “lo que no puede ocurrir es que, como se ha planteado en el debate por la reforma de pensiones, las comisiones sean aplicadas en la base de los saldos en las cuentas individuales. Eso es riesgoso si no se calculan ni definen con precisión los porcentajes y las condiciones a cobrar”.

“En los casos de bajos saldos, serían consumidos son rapidez los fondos con el cobro de dichas comisiones, y a la larga solo se ahondaría más la crisis por los bajos montos de ahorro que tienen muchos cotizantes debido a las lagunas y/o la informalidad laboral”.

Alda Ortiz, recalcó que “sugerimos que sean rebajados los cargos de comisiones por administración... Ahora tenemos dos guerras que afectan a los mercados internacionales y también la economía local está constreñida por el bajo crecimiento, lo que repercute de forma negativa en las ganancias de los multifondos. Y en ese contexto, producto de factores externos e internos, estas exuberantes ganancias son una burla para los cotizantes”.

Por último, Alda Ortiz insistió en la importancia de avanzar en el debate legislativo en torno a la reforma y que sea considerada la opinión de los expertos.