Nueva vacuna contra el covid: por qué es importante inocularse

Cuatro años se cumplen desde que a fines de 2019 surgió en China un virus que al poco tiempo tuvo en alerta a todo el planeta.

Es el covid, cuyo primer caso en Chile fue dado a conocer por el Ministerio de Salud, Minsal, el 3 de marzo de 2020, y apenas 18 días después se informó de la primera muerte por esta enfermedad que se convirtió en pandemia mundial.

En nuestro país los casos hasta el sábado 18 de noviembre, de acuerdo al informe semanal emanado ayer desde el Minsal, son 5.317.498, y los fallecidos por culpa del coronavirus llegan a 62.005.

Y aunque ya no existe el miedo de 2020 y 2021 por esta enfermedad, y es claro que las vacunas y la “inmunización de rebaño” cumplieron sus objetivos, no hay que bajar la guardia.

Por eso el Minsal anunció el refuerzo de la campaña de la quinta inmunización por medio de una nueva vacuna que llegó al país hace seis días desde la farmacéutica estadounidense Moderna, con una remesa de 172.800 aplicaciones.

El viernes 17 de noviembre llegaron al país 172.800 dosis de la nueva vacuna monovalente contra el coronavirus. (Alejandra de Lucca/ MINSAL)

Esta dosis monovalente -que posee la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y de nuestro Instituto de Salud Pública (ISP)- pasa a ser parte del Programa Nacional de Inmunización (PNI), reemplaza a la bivalente y contiene la cepa Spikevax XBB1.5 subvariante de ómicron, la de mayor circulación en la actualidad y que es responsable del aumento de casos de las últimas semanas.

Así, Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en tenerla, en primer lugar para grupos de riesgo: funcionarios de la salud, mayores de 60 años, pacientes inmunocomprometidos y personas con enfermedades crónicas.

Pero hay señales que indican que no hay muchas ganas de vacunarse de nuevo contra el covid, como lo advierte la profesora y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal Contreras.

“La quinta dosis alcanza una adherencia de 75% en personal sanitario y apenas de un 50% en adultos mayores, grupos que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente y que deben ser vacunados ahora”.

La denominada “fatiga pandémica” y la percepción de poco riesgo frente a nuevos contagios son, de acuerdo a la académica, las principales causas del desinterés de la población chilena frente a la vacunación contra el coronavirus.

“Desde la cuarta dosis hay un descenso importante... Antes existían múltiples puntos de vacunación, por lo que era muy fácil y rápido inocularse, pero en la actualidad hay que buscar dónde vacunarse y concurrir a ciertos centros de salud, lo que significa una barrera adicional” , dice la representante de la Universidad de Talca.

Tal como pasa con la influenza, que tiene una vacunación anual, será necesario inmunizarse cada doce meses contra el covid. (ANDRES PIÑA/ATON CHILE/ANDRES PIÑA/ATON CHILE)

VACUNACIÓN ANUAL

La académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, asegura que “el covid se ha convertido en un virus endémico, como la influenza. Y hay que recordar que contra la influenza nos vacunamos todos los años, por lo que es muy probable que contra el covid, que tiene variantes permanentes también, necesitemos de una vacuna anual”.

“La vacunación siempre es importante, más aún si los casos aumentan. Pero de forma esencial porque llevamos un año desde la primera dosis bivalente, y por eso ahora la gente que tiene mayor riesgo debe recibir su nueva dosis de refuerzo de covid” , precisa la doctora Claudia Cortés.

Y la jefa del Programa Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Marcela Cifuentes, agrega que “estamos en un escenario epidemiológico de aumento sostenido de casos en las últimas ocho o un poco más de semanas, por lo que con esta nueva dosis la población de riesgo se protege de hacer una enfermedad grave, reduce el riesgo de “long covid” y, por supuesto, disminuye la posibilidad de fallecer”.

De acuerdo a la profesora, “hemos tenido brotes en instituciones de salud de atención cerrada y abierta. Cuando los casos aumentan, aun cuando la población más vulnerable se siga cuidando, queda más expuesta a la infección. Es este grupo el de más riesgo no solo de enfermar, sino que también de quedar con secuelas, como el “long covid”, o bien puede fallecer… Estamos hablando de adultos mayores, especialmente de 75 y más años, enfermos crónicos e inmunodeprimidos”.

Se recomienda el uso de la mascarilla cuando aparezcan síntomas de enfermedades respiratorias. (Pablo Ovalle Isasmendi/Pablo Ovalle Isasmendi/AgenciaUno)

LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO

La infectóloga Marcela Cifuentes asegura que “el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas ha sido confundido con que ahora no se puede o no se debe usar. La mascarilla no es obligatoria, pero se recomienda su uso en personas de mayor riesgo cuando concurren a lugares cerrados y mal ventilados, y también por quienes estén con un cuadro respiratorio activo, especialmente si tienen tos y coriza (mocos) por 5 a 7 días”.

“También higienizarse las manos cada vez que estas se contaminen o toquen superficies comunes es algo que debe quedar como medida higiénica permanente, más allá del covid”.

