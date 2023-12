“Mentí...tenía miedo”: Nicolás Zepeda reconoce haber adulterado información en primer juicio

El chileno Nicolás Zepeda, condenado a 28 años por la muerte de su expolola japonesa Narumi Kurosaki, confesó haber mentido en parte de sus declaraciones, durante el primer juicio que hicieron en su contra tras la desaparición de la joven estudiante el 5 de diciembre del año 2016.

En este nuevo juicio, que se extenderá hasta el 22 de diciembre, Zepeda reconoció que en primera instancia no entregó información verídica, ocultando que viajó a Francia para intentar volver con su expolola, quien ya se encontraba en otra relación con el francés Arthur del Piccolo.

[ Se busca: Revelan apodo del principal sospechoso de matar a niño de 5 años en Padre Hurtado ]

“El chileno reconoce que mintió en el primer juicio y admite haber llegado a Francia para ver a Narumi. En el primer juicio dijo que el motivo de su viaje era para buscar un posgrado”, escribió en X el periodista de CHV, Roberto Cox.

Nicolás Zepeda reconoce mentira durante juicio

“Tal vez mentí porque lo iban a usar en mi contra. Ahora lo veo más claramente y estoy acá para dejarlo todo en la mesa. Me van a juzgar y no tengo miedo. Voy a decir todo. Si mentí, si omití, si no pude precisar, lo diré. Mentí. Me arrepiento”, fueron parte de las palabras de Zepeda, según dio cuenta Cox desde Francia.

Respecto a por qué no entregó la información verídica en primera instancia, señaló que fue por “verguenza”.

“Creo que me daba un poco de vergüenza intentarlo y quería seguir intentándolo. Estaba muy asustado. Vi lo que queríamos hacer con esta información, vi que queríamos construir una historia que no era cierta. Tenía miedo de que lo usaran en mi contra. Hubiera sido más fácil decirlo, hoy lo veo más claro”, explicó el imputado.