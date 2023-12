“Presidente, no nos interesa”: Neme envió feroz mensaje a Gabriel Boric tras violencia en el país

El periodista José Antonio Neme despotricó contra el equipo de comunicaciones del Presidente Gabriel Boric, en relación a la imagen que están transmitiendo en redes sociales, de un Jefe de Estado deportista subiendo un cerro en bicicleta, mientras la delincuencia aumenta en el país.

Las palabras del animador de Mucho Gusto surgieron tras la muerte de un niño de cinco años, quien recibió un balazo al interior de su domicilio en la comuna de Padre Hurtado.

“El Presidente tiene un problema serio con su equipo de comunicaciones y lo digo con mucho respeto. Presidente, no nos interesa que suba un cerro ni que se saque selfies al lado de un río. Hágalo, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, pero no están los tiempos para andarlos publicando porque no habla bien comunicacionalmente de la presidencia”.

“No está bien. Hay un tema de imagen, de señales que debe ser más delicado el equipo de comunicaciones del Presidente, porque a él lo asesoran”, fueron parte de sus palabras.

Buscan a sospechoso

Como “El Lechuga” fue identificado por familiares y vecinos el principal sospechoso de quitarle la vida a un niño de cinco años en la comuna de Padre Hurtado, durante la noche del martes.

Según revelaron los cercanos a la víctima, ya habían recibido amenazas del parte del sujeto aludido, de quien se desconoce el paradero.

“Este tipo venía siempre. Venía siempre como a las cuatro, cinco de la mañana. Uno ya no puede salir porque andan con armas. Te amenazan. No sé si ahora debo estar preocupado por mi vida”, indicó otra residente del sector, a TVN.

El macabro crimen ocurrió pasadas las 20 horas en el pasaje Violeta Parra cuando el delincuente armado llegó en un vehículo a un domicilio de la población Las Aralias y comenzó a disparar a mansalva contra el inmueble, quitando la vida al menor, quien recibió una bala en el tórax y dejando a dos adultos heridos, uno de ellos con riesgo vital.

El pequeño fue trasladado hasta el SAPU Santa Rosa de Chena, donde se confirmó su muerte. Su abuelo, en tanto, de 52 años, fue derivado hasta la Mutual de Seguridad, donde permanece con riesgo vital.

El tercer herido, recibió una bala en el el tobillo izquierdo, informó Bio Bio.