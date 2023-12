Por posible secuestro: Detienen a Luis Castillo, preso indultado por Gabriel Boric el 2022

Detenido por intento de secuestro en el norte del país, quedó Luis Castillo, el hombre que fue indultado por el Presidente Gabriel Boric en diciembre del año 2022, tras participar en manifestaciones durante el estallido social.

Ahora, justo un año después, fue detenido en una estación de servicios en el centro de Copiapó, al ser sorprendido junto a otros tres sujetos llevando a un hombre en la maleta de un vehículo SUV color blanco.

Según se informó, Castillo era el conductor del vehículo y en el maletero tenían retenido a un empresario de la zona, quien presentó lesiones leves.

El indulto de Castillo fue uno de los más cuestionados, puesto que mantenía antecedentes penales por hurto simple (2005), robo frustrado, lesiones menos graves (2006), dos robos con violencia (2007) y robo con sorpresa el mismo año.

Además, un informe de Gendarmería, advertía que liberarlo podía ser un peligro para la sociedad.

“Se evidencian rasgos de trastorno narcisista de la personalidad con rasgos antisociales, los cuales están determinados por sentimientos de grandeza. Carece de empatía y comportamiento arrogante, junto con un amplio historial delictual asociado a su patrón antisocial”, consignó la parte de “fundamentos”.

Polémicas palabras de Luis Castillo

También, tras su salida de la cárcel, entregó unas palabras que también sacaron chispas.

“Soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad, hermano, llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena. Llegué a Copiapó, me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte”, comienza diciendo el susodicho en el video que corrió fuerte en redes sociales.

Tal como consignó la página de Chilevisión Noticias, lo que más causó revuelo de este registro fue el llamado que Castillo hizo al decir: “Salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañero (…) Sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo”.