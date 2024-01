CHV reveló el drama de una chilena extorsionada por su ex con videos íntimos: “Mi hija sufre las repercusiones”

Un verdadero calvario es el que este jueves reveló el matinal de CHV, que dio cuenta de la denuncia de una joven empresaria de la construcción, víctima de la filtración de videos íntimos y de corte sexual que su expareja, Sebastián Vásquez, ha venido enviando por meses a hombres cercanos al entorno laboral y familiar de la mujer.

Emilia Vial, de 31 años, y madre de una hija de 10 años, acusó que su ex se ha encargado de desprestigiarla estos últimos ocho meses con la publicación de registros audiovisuales que ambos grabaron durante el tiempo en que duró su relación sentimental.

El drama de Emilia

Dichos videos, de corte íntimo y sexual, han llegado incluso a los amigos de su actual pareja, los empleados de la empresa que controla, y los apoderados del colegio donde estudia su hija.

“Todos son videos íntimos, grabados mientras mantuvimos una relación sentimental. Ahora, Sebastián está prófugo. Imagínate, estamos a 10 de enero (ayer), y él empezó a enviar videos el 1 o 2 de junio (de 2023). Y aunque no es de todos los días, anoche (martes), nos enteramos con mi pololo, porque le mandó videos a los amigos de él. O sea, tiene tanto tiempo libre este hombre que se pone a buscar quiénes son los amigos más cercanos de mi pololo para enviárselos”, relató.

Emilia relató en “Contigo en la mañana” que su ex, hijo de un “reconocido empresario gastronómico del sector oriente de la capital”, lleva “más de un año hostigándola”.

Inició con él una relación en 2022, que “si bien al principio todo era normal, a los meses el hombre comenzó con actitudes agresivas, lo que la hizo tomar la decisión de terminar con él”, enfatizaron en el matinal.

“Terminamos porque nos empezamos a llevar mal, Sebastián empezó a mostrar conductas agresivas. En ese momento, no agresivas conmigo, jamás me agredió hasta ese momento, a levantar la voz, a cerrar con portazos, a hacer cosas que no estaban dentro de lo normal, más aún yo con una hija, que podía llegar a presenciar todo esto”, prosiguió su relato Emilia.

La mujer confidenció que el quiebre se produjo luego de un episodio que acabó con ella presentando una denuncia “por agresión” en Carabineros.

“Un día voy llegando a mi casa, después del colegio, de mi hija, y resulta que él llega y estaciona su auto, rajado, detrás mío. Me bajo con mi hija ahí presente, porque venía con ella, teníamos que hacer el cambio porque teníamos que llevarla a ballet, y él me agarra de un brazo y me sube a su auto. Conmigo adentro, dejando a mi hija sola”, contó.

“No alcanzamos a bajar más de cinco cuadras y yo empecé a intentar abrir la puerta, y en eso, vecinos míos se dieron cuenta y fueron al auto. Salí del auto muy angustiada y lo único que hice fue caminar en dirección a mi casa, subiendo el cerro, y llamo a Carabineros y voy a hacer la denuncia por agresión”, complementó.

Los efectos de los videos íntimos

Tras aquel traumático episodio, prosiguió Emilia, ella decidió ponerle fin a la relación, sin imaginar las consecuencias que tendría en los siguientes meses para ella y su hija.

“Esto fue en junio, los primeros días de junio. En julio yo conozco a mi actual pareja (Guillermo). Sebastián no tengo idea cómo se entera, lo empieza a amenazar a él, y empieza nuevamente a enviar mis videos. Pero ya subió un escalón, porque se los envió a los apoderados del colegio de mi hija”, indicó.

“Es totalmente fuerte, y sucedió cuando yo estaba ya con mi actual pareja, se lo envió también a mis trabajadores. Yo tengo una empresa de construcción, tengo maestros a cargo. Le mandó los videos con un mensaje: ‘Aquí te estoy esperando, soy tu jefecita’. Te lo juro. O sea, ya pasó los límites. Por dónde puede (me perjudica)”, lamentó Emilia, quien incluso debió lidiar con las apoderadas del colegio de su hija, quienes la sacaron a ella y la menor de todos los grupos de WhatsApp, luego que sus maridos recibieran los registros sexuales.

“¿Cómo me enteré? Porque nadie me dijo nada, porque mi hija iba a celebrar su cumpleaños. Invitó a sus mejores amigas, fue una. Y las mamás me habían eliminado de Instagram a mí. Después de un tiempo, cuando mi hija no recibió a sus amigas en su cumpleaños, después tampoco recibió invitaciones, sus propias amigas estaban de cumpleaños, lo celebraban, no sé, en el Mampato, y a mi hija que es una de sus mejores amigas. ‘No, es que no te pude invitar porque no había más cupo’. Ahí yo comencé a investigar un poco más”, recordó.

“Dos apoderadas me contaron que a sus maridos le habían llegado los videos. Obviamente que si les llegaba a sus maridos, les llegaba a ellas. Sentí impotencia, pena, frustración, porque no puedes hacer nada. Al final, por el daño de un tercero es mi hija la que está teniendo las repercusiones”, finalizó.