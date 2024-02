Carabinero viudo y con una hija con síndrome de Down perdió su casa y la de sus padres en incendios: “Es muy terrible todo esto”

Un nuevo y triste testimonio fue el que obtuvo esta mañana el periodista de “Meganoticias Alerta”, Gonzalo Ramírez, quien en su recuento de la tragedia provocada por los incendios forestales en diferentes sectores de la región de Valparaíso, dio cuenta de la pérdida total que sufrió un efectivo de Carabineros.

El sargento segundo de la Séptima Comisaría COP Valparaíso, Enrique Acevedo, quien perdió su casa y la de sus padres en el devastador incendio, que azoló el sector de El Olivar.

La tragedia de carabinero

“Es muy terrible todo esto. Soy efectivo de la Séptima Comisaría COP Valparaíso. Llegué este año a la región de Valparaíso porque, lamentablemente, hace dos años quedé viudo en Santiago. Falleció mi mujer por un cáncer terminal, y quedé con mis dos hijitas”, contó Acevedo, quien decidió solicitar su traslado desde la RM a la Quinta Región para recibir el apoyo de sus padres.

“Me vine a la red de apoyo de mis padres, pero quedamos sin nada, con lo puesto. Mis padres, como lo ven, con lo puesto, quedamos con las dos casas en el suelo”, sinceró el funcionario policial, a estas alturas al borde las lágrimas.

“Hace dos años, a la fecha, en el año 2022 falleció mi esposa. Yo pedí el traslado a la zona para venirme a estar junto a mis padres, para que ellos me ayudaran a cuidar a mis hijas, y bueno, aquí nos tocó esta tragedia ahora, que quedamos en el suelo, la verdad. No nos queda nada. No nos quedó ninguna cosa, nada parado, nada parado. En ninguna de las dos casas. Nada, y eso es lo más terrible”, agregó.

La casa del sargento segundo de Carabineros, Enrique Acevedo, quedó destruida luego de los incendios forestales que azotaron desde este viernes a la región de Valparaíso. Fuente: Captura de pantalla del programa "Meganoticias Alerta", de Mega.

“Lo que me da la fortaleza es saber que mis padres están vivos, que pudo arrancar mi padre, que estaba acá en la zona, porque yo me encontraba de vacaciones, en Concepción, donde mi hermana, que también es funcionaria de Carabineros, y ella nos pudo brindar la ayuda para poder cuidar ahora a mis hijas, está cuidando a mi mamá, y yo viajé inmediatamente ayer (sábado) para ver el estado de salud de mi papá y mi hermano, y aquí estamos. La verdad, esto ha sido muy terrible. No pensé el daño catastrófico que iba a estar acá en la zona”, prosiguió el funcionario de Carabineros, quien reconoció que una de sus dos hijas tiene síndrome de Down.

“Mi hija chiquitita Luciana, tiene siete años, y tiene su condición de síndrome de Down; y Antonella tiene ocho años. Se llevan por un año y un día. Ellas ahora están en la casa de mi hermana, en Concepción, que también es funcionaria de Carabineros. Ella está en una vivienda allá en la zona, en San Pedro de la Paz. Desgraciadamente es lejos, pero ahora tengo la tranquilidad de que mi hermana las está viendo allá, y a mi madre”, finalizó.

