Senador Macaya aseguró que “Chile dejó de ser el lugar de asilo contra la opresión” tras muerte de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano

El presidente de la UDI, Javier Macaya, estuvo como invitado en el más reciente capítulo de “Mesa Central”, en donde se refirió al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

En el programa, el senador aseguró que el país “dejó de ser el lugar de asilo contra la opresión” puesto que el hombre estaba en calidad de refugiado en nuestro país. Asimismo, haciendo alusión a la publicación del Presidente Gabriel Boric en sus redes sociales.

“Cuando el Presidente de la República hace una especie de defensa corporativa de las actuaciones del Partido Comunista, me parece que aventuraron hipótesis”, sostuvo el presidente de la UDI.

Asimismo, Macaya expuso que “yo esperaría que el Presidente de la República, en un momento tan delicado, en su primera declaración dijera ‘es terrible lo que ocurrió’, Chile tiene que volver a ser el asilo contra la opresión, tenemos que investigar todas las hipótesis”'.

“Nosotros no sugerimos hipótesis, estamos diciendo ‘cubramos todos los flancos’, hay hechos concretos, de conocimiento público, dichos no por nosotros, sino que por la oposición venezolana. (...) decimos que si un partido que tiene afinidad con una dictadura como la de Nicolás Maduro y participa activamente, el Partido Comunista no es opositor ni crítico de la dictadura, es evidente que uno tenga que al menos decir ‘preocupémonos de esto”, añadió Macaya.

Finalmente, el representante de Unión Demócrata Independiente comentó: “Espero por el bien de nuestra soberanía que no. Me gustaría que hiciéramos todos los esfuerzos para esclarecer las motivaciones de este horrendo crimen”.