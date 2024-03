Alcalde Carter por amenazantes letreros en su contra: “No podemos actuar con miedo”

(CARABINEROS VIA ATON CHILE/CARABINEROS VIA ATON CHILE)

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, salió al paso durante la mañana de este martes a dos amenazantes letreros en su contra, que fueron desplegados en calles de la comuna y donde derechamente indican “muerte a Carter”, refiriéndose directamente a él.

Una amenaza que si bien dijo que no puede pasar por alto, tampoco puede inmovilizarlo al punto de andar con miedo en la calle.

Fue en conversación con el matinal “Tu día” de Canal 13, que Rodolfo Carter abordó la situación de los letreros, tras ser consultado al respecto por el conductor del espacio, José Luis Repenning, a quien le indicó que ver este tipo de letreros es “igual” que lo que ocurre con los mensajes o memes en redes sociales.

“Bueno, igual que en las redes sociales, cuando te hacen un meme o te hacen bullying, uno ya no lo mira o sino te afecta. En el caso de las amenazas, es exactamente igual. Esta es mi pega, tengo que cumplir, hay gente que no le gusta, hay gente que se enoja y otra derechamente está dispuesta a hacerte daño”, dijo Rodolfo Carter sobre el letrero.

“No podemos actuar con miedo”

En concreto, uno de los letreros colgados en la comuna señala “Muerte a Carter, sapo CTM”, y pese a quen alude directamente a hacerle daño al alcalde de La Florida, señaló que no puede actuar con miedo.

“No podemos actuar con miedo, ayer lo conversaba con un grupo de alcaldes que también está amenazado en otras comunas de Santiago. No significa que no te dé miedo, obvio, pero evidentemente la alternativa es bajar los brazos y ceder el espacio frente al crimen organizado y la violencia descarnada”, señaló el edil.

En ese sentido, Rodolfo Carter también apuntó al “ambiente de violencia política” que se vive a su juicio en el país y que sería en parte responsable de este tipo de situaciones.

“Los últimos cuatro años ha habido un ambiente de violencia política muy fuerte, donde la política se ha mezclado con el delito sin mucho complejo (...) El lenguaje y la funa es la antesala de un tipo que se siente con el derecho de pegarte un tiro en la cabeza”, puntualizó.

Revisa aquí las declaraciones de Carter: