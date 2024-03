Las isapres dicen que en los dos últimos años perdieron 200 mil millones de pesos

Ayer se efectuó una nueva cita de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, donde desde la semana anterior está alojada la tramitación de la Ley Corta de Isapres luego de que a fines de enero se la derivara el Senado.

Y se asume que entre diputados y diputadas la discusión será aún más álgida que en la Cámara Alta, pues muchas de las partes del proyecto no agradan en esa instancia.

[ Cámara Baja toma la Ley Corta de Isapres pensando en la Comisión Mixta ]

Este lunes ante la Comisión que preside la parlamentaria Ana María Gazmuri, de Acción Humanista, compareció el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, quien hizo los descargos de su gremio y entregó algunas cifras.

“En los últimos dos años, las isapres perdieron 200 mil millones de pesos. Pero lo complejo no es tanto eso, sino que tener un sistema que no se financia de forma permanente... Así nadie puede hacerse cargo de sus obligaciones, por eso es tan importante reponer el equilibrio financiero de la salud privada, para que las compañías puedan financiar las prestaciones de sus afiliados” , sentenció el ejecutivo.

Recomendados

[ Rechazo transversal a indicaciones a a Ley Corta de Isapres ]

De acuerdo a Gonzalo Arriagada, “hoy tenemos dos millones 700 mil afiliados. En el último tiempo se han ido al Fonasa principalmente hombres jóvenes, quienes tienen menos costos en salud, y por eso el sistema público de salud aún no ha sentido mayor impacto por estos nuevos afiliados”.

“Pero si les llegan mujeres y personas de edad, en los que ahora estamos nosotros concentrados, eso sería un problema para el Fonasa. Por eso insisto en la importancia de nuestro equilibrio financiero, dado que desde enero pasado estamos sin capacidad de financiar las atenciones de nuestros afiliados”.

[ Crisis de las isapres: dura crítica de experto al actuar del Gobierno ]

“No sabemos si podemos esperar en el actual estado de las cosas hasta fines de año, pues además quién querrá hacer un aporte de capital con un modelo de negocio en el que el problema no es circunstancial sino que es permanente, porque todos los meses los ingresos no alcanzan... Y si una isapre quiebra, la gente perderá sus beneficios y no recibirá el dinero que la justicia dictó que se le debe”.

[ Héctor Sánchez, el primer superintendente de las aseguradoras: “Las Isapres están hoy técnicamente quebradas” ]

Por otra parte, desde las 9am de hoy el Tribunal Constitucional revisará el requerimiento presentado por senadores oficialistas que busca declarar sin efecto la mutualización en la Ley Corta de Isapres.

Los parlamentarios de Gobierno sostienen que es inconstitucional lo añadido al proyecto del Gobierno por sus pares de la oposición, que permite una rebaja de casi dos tercios de la deuda que la justicia ordenó que las isapres paguen a sus cotizantes por cobros extras, pasando de mil 400 millones de dólares según los primeros cálculos a cerca de 450 millones de dólares.