Censo 2024: lo que hay que saber y las particularidades del actual proceso

El sábado 9 de marzo empezó el Censo 2024, que se extenderá durante tres meses y tendrá a 24 mil personas recorriendo el país para recolectar los tan importantes datos que sirven para diseñar políticas públicas y, además, para saber cuántos somos.

Son 50 las preguntas diseñadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y su director, Ricardo Vicuña, abordó con Publimetro varios aspectos de importancia del proceso.

- Hay expertos que señalan que el último Censo confiable es el de 2002, ¿qué le parece tal afirmación?

- Creo que los números no apoyan eso. Tal vez se diga ello porque el de 2002 fue el último Censo completo, como el de ahora. Pero el de 2017 fue bueno desde el punto de vista de los resultados y de las evaluaciones hechas, aunque era abreviado, lo que impidió hacer todas las preguntas adicionales. En 2017 se pusieron al día las estimaciones y proyecciones de población, y también el catastro de viviendas. En 2024, por citar un solo ejemplo, se hace otra vez la consulta sobre religión y credo, que no estaba desde 2002.

- En una actividad el día de inicio del Censo 2024 en San Miguel hubo una protesta del Movilh, pues ellos consideran que se excluye a lesbianas, gays y bisexuales, ¿cómo califica que es tratado el tema de género en esta ocasión, que es muy diferente a, por ejemplo, lo visto en el Censo de 2002?

- Lo hemos hecho de forma parcial, pero es un avance. Conversamos al respecto con las distintas organizaciones, e insisto que es un avance que por primera vez en un Censo se haga una pregunta sobre identidad de género, lo que responde a necesidades de información. Hay otras consultas al respecto que no entran en el Censo, y hay varios motivos para ello en particular, por el hecho de que hay preguntas relacionadas con la orientación sexual que exigen ciertas condiciones de privacidad del informante, y en el Censo es muy difícil hacer eso. Para abordar el tema en profundidad ocupamos encuestas, no el Censo.

- ¿Y cómo lidian con las fakenews y las informaciones erradas que circulan en redes sociales y que muchos creen, un aspecto que hace dos décadas no era tan potente como en la actualidad?

- Para nosotros es importante y vital la confianza que tenga la ciudadanía sobre las estadísticas que hacemos, porque un sistema sin confianza sufre de graves problemas… Lo que procuramos es realizar el trabajo de acuerdo a los mejores estándares, y dando la confianza necesaria a la gente. El INE goza de respeto y confiabilidad, y además por ley los datos están resguardos y son secretos… En Chile tenemos un sistema estadístico de lujo, y para reforzar aquello de forma permanente entregamos información que aclara las dudas de la ciudadanía, que no tiene por qué ser experta en estadísticas. Los datos son resguardados por medio de estrictos protocolos que dan seguridad para que nadie los use de mala manera.

- ¿De qué manera abordan el levantamiento de datos en campamentos y tomas, a la luz de los últimos hechos en asentamientos irregulares y considerando que en ellos habitan muchos extranjeros irregulares?

- Se aplica un procedimiento especial dentro de múltiples posibilidades que hay para hacer el Censo. En esos lugares cobra más fuerza una labor previa, por lo que antes se habla con sus dirigentes y representantes para informarles de qué se trata el Censo. También hacemos presentaciones, en lo posible a la mayor cantidad posible de pobladores. Y además nos apoyamos en la labor de las municipalidades y de instituciones como Techo Chile y Déficit Cero, que tienen mucha experiencia en esos lugares.

- ¿Los censistas van más resguardados? ¿Podrían acompañarlos allí, por ejemplo, Carabineros?

- Hay procedimientos especiales, como que los periodos de levantamiento de datos sean cortos y que se entre en equipo para nunca dejar solo a un censista. Además, gracias a sus teléfonos siempre están georreferenciados en tiempo real. Pero la estrategia no es que nuestro personal sea acompañado por Carabineros. Lo que hay es coordinación para avisar y estar atentos.

- Desde 1982 hasta 2012 el Censo era cada diez años, ¿por qué no se siguió con esa dinámica?

- Se dio el salto al 2017 porque no hay que olvidar que los resultados de 2012 no fueron publicados, y no se podía pasar tanto tiempo sin información luego del proceso de 2002. Vino el Censo corto de 2017 y en 2022, cuando correspondía efectuarlo, lo impidió la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, para volver a la norma el siguiente Censo debería ser en 2034.

PARA TOMAR EN CUENTA

- En la web está disponible la página https://censo2024.ine.gob.cl/ (a la que también se puede acceder desde www.ine.gob.cl) con toda la información sobre el proceso.

- Para saber cuándo los censistas visitarán su sector, puede consultar el calendario de recorrido en la página web del INE https://dondeestaelcenso.ine.gob.cl/ . Ahí, buscando por comuna, podrá ver de forma actualizada las fechas y los sectores agendados.

- Si usted no está cuando lleguen a censarlo, habrá una segunda visita. Si luego de ella no hay de nuevo respuestas, le darán un código QR con el que podrá contestar el cuestionario de forma online. Y quien se niegue a participar del proceso, será multado hasta por 235 mil pesos.

RESPALDO ACADÉMICO

Desde fuera del INE, son esperados con expectación los datos que emanen del Censo 2024, que son vitales para análisis y estudios de todo tipo.

Y el mundo académico avala la labor que se hace para conseguir esa información.

“El Censo es muy relevante porque no sólo se refiere a cuántos somos, sino que además se recopila mucha información vital para las políticas públicas”.

“Por ejemplo, pueden saberse las condiciones en las que viven las personas en sus viviendas y el número de bienes que poseen, y desde ahí surgen políticas publicas más robustas para, por ejemplo, tomar correctas medidas sobre mejoramientos de barrios, asignando mejor los recursos”, dice Felipe Elorrieta, académico del Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Usach, y además integrante de la Sociedad Chilena de Estadística.

Mario Herrera Muñoz, del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, añade que “a diferencia de otros países que realizan estos procesos basados en estimaciones, Chile lleva a cabo un registro completo, encuestando a todos los hogares y personas, garantizando una cobertura cercana al 100%”.