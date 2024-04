Aseguran que Fiscalía pedirá adelantar formalización de Daniel Jadue por no informar que tenía planes de viajar a Venezuela

Una nueva arista por el frustrado vuelo que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tomaría anoche con destino a Caracas, Venezuela, se conoció esta tarde cuando un medio de circulación nacional aseguró que la Fiscalía Centro Norte tendría intenciones de pedir adelantar la formalización del jefe comunal por la causa de presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en su contra.

Un inesperado viaje no informado al Ministerio Público, en medio de las investigaciones que siguen a Jadue, habrían encendido las alertas de la fiscal Giovanna Herrera, persecutora a cargo del caso en contra del jefe comunal, cuya formalización de cargos fue programada para el próximo 29 de mayo.

Esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. ¡Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades! — Daniel Jadue

La medida de Fiscalía contra Daniel Jadue

Según señala latercera.com, Herrera logró enterarse del viaje del alcalde a Venezuela “a eso de las 22:30 horas”, cuando “un poco habitual llamado de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que se desempeñan en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, la alertó que Jadue “estaba intentando dejar el país rumbo a Venezuela”.

El aviso a la fiscal, indica el medio, se dio en el contexto de la alerta preventiva que la propia Herrera había pedido que se le aplicara al militante del PC, como una forma de “procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada”.

Es por ello que el ente persecutor, consigna latercera.com, ya estaría trabajando en “solicitar al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que pueda adelantar la fecha de formalización” a Jadue, del 29 de mayo a una fecha más próxima al actual mes de abril, ya que “en el Ministerio Público no descartan que la maniobra pueda tener efectos concretos en la tramitación de la causa”.

Cabe recordar que Jadue dio cuenta en sus redes sociales de la que, a su juicio, fue un “atentado a la democracia” al negársele viajar a la nación gobernada bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Hoy (anoche) me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal (Giovanna Herrera) me amenaza con detenerme. Esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. ¡Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, escribió.