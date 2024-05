Mamá de Tomás Ross llegó a la RM tras caminar un mes desde Chiloé y este miércoles se reunirá con el Presidente Boric: “Me emociona mucho”

“Me emociona mucho”, dijo durante la jornada de este martes 28 de mayo Camila Gómez al llegar a la Región Metropolitana luego de caminar un mes desde Ancud, en Chiloé, de forma ininterrumpida, con el objetivo de visibilizar la distrofia muscular de Duchenne, una dura enfermedad degenerativa que padece su hijo Tomás Ross, quien necesita un medicamento que cuesta 3.500 millones de pesos.

Así, el pasado 28 de abril hace justamente un mes, Camila Gómez inició su travesía desde la Isla Grande de Chiloé, para llegar a Santiago y reunirse con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, cita que finalmente se producirá este miércoles.

Por lo mismo, tras llegar a la RM, la mamá de Tomás Ross se mostró emocionada por casi haber llegado a la meta y además por haber reunido la totalidad del dinero que necesita para poder viajar hasta Estados Unidos y acceder al tratamiento que necesita su pequeño hijo.

“Estoy súper bloqueada todavía porque cuando nos decidimos a hacer esto uno se seca las lágrimas y dice ‘ya, vamos adelante’, y así me he tratado de mantener firme para no quebrarme en el camino. Pero ahora que ya estamos más cerca siento que ya estoy asimilando todo lo que ha pasado, mirando hacia atrás todo lo que hemos recorrido... me emociona mucho”, dijo en conversación con los medios al llegar a la RM.

Luego apuntó que “soy una simple mamá, no soy nadie importante, y yo quise salir a luchar por mi hijo porque llevaba cinco meses en campaña para poder reunir el dinero y los bingos y rifas no daban abasto para cubrir esta cantidad”.

Impuestos y reunión con el Presidente Boric

En tanto, más tarde en conversación con el programa “Contigo en directo” de Chilevisión, Camila Gómez indicó que ha sido la energía de las personas que la han acompañado en el camino lo que la ha ayudado a seguir adelante pese al cansancio, apuntando que en la reunión con el Presidente Boric expondrá el tema de los impuestos que tendría que pagar por la gran cantidad de dinero reunido.

En ese sentido, indicó que “yo tampoco estoy enterada de eso, hasta el momento nadie me ha cobrado nada, no tengo conocimiento de eso, espero que no pase, espero que alguien me pueda orientar, fue algo que le pregunte a la ministra y quedó en averiguarlo, pero no he recibido respuesta (...) Esto no es para lucrar, es para salvar una vida y espero que no se haga cobro de esos impuestos”, puntualizó la mamá de Tomás Ross.