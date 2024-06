Perla Ilich dio a conocer complejo diagnóstico médico: le detectaron un tumor en el útero

Recientemente Perla Ilich estuvo presente en el programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde habló en extendido sobre diversos aspectos de su vida, y también, sobre la reciente polémica que la involucra respecto a una posible candidatura a la alcaldía.

PUBLICIDAD

Ahora, la influencer reveló un nuevo episodio que se suma a su vida, y del cuál no habló en el estelar. Esto, guarda relación con su estado de salud.

A través de su Instagram, la gitana más famosa de Chile compartió una fotografía de una ecografía que le hicieron.

“La vida y Dios nos enseñan mucho a apreciar cada momento y valorar lo que tenemos sin tomar en cuenta lo que a veces nos desgasta”, escribió al comienzo.

En seguida, explicó que es lo que se puede divisar en la imagen, aclarando que “no es un bebé el de la imagen”. “Es un tumor en mi útero”, reveló. “Ni bueno ni malo en estos momentos. Pero tengo tanta fe en Dios que sé que será bueno”, añadió esperanzada.

En ese sentido, la gitana dio a conocer una reflexión en torno al reciente diagnóstico que recibió. “Esto implica la importancia de que las mujeres estemos en control constante, en algún aviso que nuestro cuerpo nos da”, señaló la influencer.

Además, aprovechó de dar a conocer que está tranquila con la noticia y tomándoselo con calma. “Estoy feliz, aunque no me lo crean. No he sido perfecta en la vida, pero sé que he hecho las cosas bien y esto me da más fuerza para agradecer a Dios y enfrentar todo tipo de obstáculos en la vida”, concluyó la rostro de la farándula.

PUBLICIDAD

Perla desmintió una posible candidatura a alcaldesa

Cabe destacar que estos últimos días, la gitana se ha visto involucrada en una polémica, luego de que se especulara sobre una posible candidatura a la alcaldía de Maipú.

Todo comenzó cuando la influencer realizó una transmisión en vivo junto a la senadora Ximena Rincón. En dicha ocasión declaró que “quizás pueda tirarme para el lado de alcaldesa y hacer un cambio”.

Enseguida fue objeto de críticas en las redes sociales, por lo que solo algunas horas después, salió al paso de los cuestionamientos y aclaró que se trataba de una confusión ya que no tiene considerado postularse a ningún cargo político.

“No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú (para eso) hay que estar preparado, eso no es un chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas”, sentenció.