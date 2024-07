Así fue la multifacética trayectoria de Claudio Reyes: comediante, actor y político

Este domingo, el mundo del espectáculo nacional se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Claudio Reyes a los 64 años. El actor y comediante, conocido por sus icónicos personajes “Charly Badulaque” y el “Huaso Clemente”, murió a causa de un infarto mientras celebraba el cumpleaños de un amigo en Santiago.

La carrera de Reyes comenzó en 1984, con recordadas participaciones en las teleseries “La Represa” y “La Torre 10″ de Televisión Nacional de Chile (TVN). Continuó su trayectoria actoral hasta 2001, cuando formó parte del elenco de “Piel Canela” en Canal 13. Aunque su talento como actor fue notable, fue en la comedia donde encontró su verdadero éxito.

Durante los años 90, Reyes se unió al programa de humor “Jappening con Ja”, donde dio vida a personajes memorables como el “Huaso Clemente”, “Clementina”, “Tutín”, “Chalo”, y especialmente “Charly Badulaque”. Este último personaje lo acompañó en diversas etapas de su carrera, consolidándose como uno de los más queridos por el público.

El éxito de “Charly Badulaque” se extendió más allá de “Jappening con Ja”. Reyes llevó al personaje a nuevos niveles de popularidad durante su participación en “Morandé con Compañía”, donde presentó una versión más atrevida, pícara y cómica del personaje, que es recordado hasta nuestros días.

Además de su faceta como comediante, Reyes exploró otras áreas como la política. En 2004, Reyes se presentó como candidato a concejal por la comuna de Puente Alto de la mano del partido de derecha Unión Demócrata Independiente. Obtuvo un 12% de los votos, lo que le permitió ejercer como concejal durante el período 2004-2008.

Claudio Reyes y su distancia de la TV

En sus últimos años, Reyes no fue parte estable de ningún programa televisivo, aunque continuó apareciendo como invitado en algunos espacios, y en el streaming. En su última aparición en el programa “El Purgatorio” de Canal 13, el comediante reveló que su postura política, abiertamente de derecha, le había costado oportunidades en la televisión.

“Yo siempre he manifestado mi postura política, desde mi familia... Como llevo tantos años en esta carrera, 44 años (...) tengo amigos, pocos, pero me van quedando amigos en la televisión y un día uno me agarró y dijo ‘compadre, hay una lista negra en algunos canales de TV...”, sostuvo el comediante.

Sin duda su partida deja un vacío en la comedia y el espectáculo nacional, pero su influencia y talento continuarán siendo recordados por generaciones.