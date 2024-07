Inspector Vallejo condenó los dichos de Neme sobre Claudio Reyes y le sugirió “no insistir en rencores eternos”

Esta mañana, durante la emisión del programa matutino “Mucho Gusto”, el conductor José Antonio Neme se refirió a la reciente muerte de Claudio Reyes, instancia en que no pudo evitar recordar su antiguo conflicto con el comediante. Al respecto, el exdetective José Miguel Vallejo, conocido popularmente como el Inspector Vallejo criticó duramente el descargo del conductor del matinal de Mega.

En su intervención en “Mucho Gusto”, Neme expresó: “(Claudio Reyes) Tenía opiniones bien odiosas. De mí se burló públicamente sin que yo ni siquiera lo conociera, y a mí esas cosas no se me olvidan”.

Si bien aclaró que mantenía respeto por la muerte del humorista, no dejó pasar la oportunidad para recordar su desavenencia con el comediante. “Yo no lo conocí, jamás me crucé con él y de repente aparece preguntando que por qué Mega no me despide, que cómo me tienen en este programa. Eso yo no se lo perdono”, agregó el comunicador.

Claudio Reyes Captura Vía X

Este comentario no pasó desapercibido y provocó una fuerte reacción del Inspector Vallejo, quien acudió a las redes sociales para manifestar su desacuerdo y realizar un llamado al perdón y a la humanidad.

“Yo le recordaría al Sr. Neme que el saber perdonar delata lo más noble del ser humano, del mismo modo en que insistir en rencores eternos, más aún con quien ya no puede contrarrestarlo, acusa una falencia lamentable que se debe corregir”, escribió Vallejo en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter.

“Vale la pena recordarlo como el inolvidable comediante que fue”

Enseguida, el Inspector Vallejo aprovechó de recordar la figura de Claudio Reyes, destacando su capacidad para hacer reír y su talento humorístico. “Tuve la suerte de toparme con él en los canales, siempre con un chiste a flor de labios. Se reía de todos y de todo, con una picardía y un ingenio que a veces rayaba en lo genial”, afirmó Vallejo, subrayando el carácter alegre y chispeante del comediante.

Vallejo instó a no centrar el recuerdo de Reyes en sus controversias políticas, sino en el legado humorístico que dejó. “Vale la pena recordarlo, no por la dureza con que se aferró a la contingencia política que lo ensucia absolutamente todo, sino por lo mucho, muchísimo, que nos hizo reír a moros y cristianos, como el inolvidable comediante que fue”, concluyó el exdetective.