“Se burló públicamente de mi”: José Antonio Neme reaccionó a la muerte de Claudio Reyes con duro descargo

Tras la reciente muerte del comediante chileno Claudio Reyes, quien falleció la noche del sábado producto de un infarto, el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, reaccionó al deceso y no dudó en expresar su sentir respecto al comediante. En la edición de este lunes del matinal de Mega, Neme compartió un fuerte descargo en el que recordó las veces en que Reyes se burló de él públicamente.

“(Claudio Reyes) tenía opiniones bien odiosas. Discúlpenme, pero de mí se burló públicamente sin que yo ni siquiera lo conociera, y a mí esas cosas no se me olvidan”, comenzó señalando Neme desde el set del matinal.

En ese contexto el periodista continuó: “Yo sé que tenemos en Chile una cultura de que todo muerto es bueno y está muy bien, yo respeto la muerte. Perdón lo franco, pero a mí esas cosas no se me olvidan”.

Enseguida, Karen Doggenweiler, coanimadora del programa, también intervino para contextualizar la situación, explicando que en los últimos años, Claudio Reyes había participado en diferentes espacios compartiendo sus opiniones políticas.

“Una cosa es que uno tenga opiniones políticas distintas, cualquiera puede tener la opinión que quiera y expresarlo, otra cosa es burlarse y hacer caricaturas”, sostuvo Neme tras la intervención de su colega.

En esa misma línea profundizó en sus sentimientos hacia Reyes, recordando un episodio particular: “Yo no lo conocí, jamás me crucé con él y de repente aparece preguntando que por qué Mega no me despide, que cómo me tienen en este programa. Eso yo no se lo perdono”, indicó.

Los polémicos dichos de Claudio Reyes en contra de Neme

La situación a la que hacía referencia Neme ocurrió en noviembre de 2022, cuando Claudio Reyes, durante un programa de YouTube, criticó duramente al periodista diciendo: “El hue… del Mega (Neme) que está con la Karen, la señora del MEO. A mí me gusta el hue… porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan marac…que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”.

En respuesta a estos ataques, en ese entonces Neme no dudó en defenderse en vivo durante el matinal de Mega: “Quiero tomarme 30 segundos antes de irnos a las noticias. Es muy cortito. Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes que públicamente reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este”.

Y continuó con una contundente respuesta: “Como a mí no me gusta que me muevan la jaula ni me arrastren el poncho, le voy a mandar tres o cuatro recados al señor Claudio Reyes. Primero, estoy bastante viejo y peludo, señor Reyes, como para tener que dar explicaciones sobre las personas con las que yo me acuesto o con quién me acuesto”.