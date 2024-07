Colegio de Profesores convoca a un paro nacional de 24 horas tras casos de agresiones, maltrato y agobio a docentes

A través de sus redes sociales, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo 7 de agosto. La manifestación se llamó tras los hechos de violencia que han sufrido los docentes durante sus labores a lo largo del país, tomando en cuenta los lamentables suicidios que han ocurrido debido a esto

“Todos los días recibimos reportes de situaciones que no son aceptables, lo hemos dicho públicamente, hemos impulsado una ley, hemos difundido y apoyado que se generen nuevas instancias legislativas, que se generen nuevas normas para la efectiva protección. Pero esto no es suficiente, estas situaciones siguen ocurriendo”, comenzó.

“Por lo tanto, hemos resuelto convocar una jornada de manifestación nacional en todo el territorio del país para decir ‘no más acoso, no más agobio, no más maltrato, no más violencia, no más agresiones’. Eso va a ser el día 7 de agosto que convocamos a un paro de 24 horas y también a marchar en las distintas ciudades y comunas del país”, especificó.

“No se puede normalizar lo que se vive en los colegios de este país”

Aguilar señaló que buscan con esto que se visibilicen estos problemas que están viviendo los docentes a lo largo del país, no sólo por las autoridades, sino que por todos los ciudadanos. De esa forma, se interpela a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, considerando la gravedad de los hechos.

“Ya tuvimos los terribles suicidios de los colegas Katherine Yoma en Antofagasta y de Albano Muñoz en Molina y no queremos que estas situaciones se repitan y hay que detener esto, ahora”, agregó.

“Estamos hablando del maltrato y acoso laboral desde la jefatura; agresiones tanto por estudiantes y apoderados; el agobio laboral que se produce por una sobrecarga absurda de trabajo administrativo que obliga a trabajar fuera de la jornada de trabajo, quitando tiempo a la recreación, al descanso”, sostuvo.

“Una carrera docente que es agobiante exige una serie de trabajos con plataformas que se caen, con entidades que no responden a sus obligaciones, lo que produce mucho agobio y estrés. No podemos seguir enfermándonos, no se puede normalizar lo que se vive en los colegios de este país”, cerró Mario Aguilar.