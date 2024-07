Conozca por qué Chile fue el único país latinoamericano que vio en vivo y en directo por TV el primer alunizaje hace 55 años

Este sábado 20 de julio se cumplen 55 años de un hecho espectacular, que uno de sus protagonistas calificó así: “Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”.

Se trata del primer alunizaje de personas, cuando los astronautas Neil Armstrong (quien en 1966 estuvo en Chile) y Edwin F. Aldrin (“Buzz Aldrin”) de la nave estadounidense Apolo 11 -en la que se quedó pilotando su compañero Michael Collins - lograron lo que para muchos parecía imposible, y caminaron sobre nuestro satélite natural durante la noche chilena del domingo 20 de julio de 1969.

Ello ocurrió luego de que el módulo Eagle de la NASA alunizó en el Mar de la Tranquilidad. Y aunque luego hubo otras cinco misiones similares, es indudable que la primera marcó la historia.

El reloj marcaba las 22:56 horas en nuestro país ese 20 de julio hace cinco décadas y media, y los afortunados chilenos que tenían TV pudieron ver en vivo y en directo por Canal 13 -en ese entonces perteneciente a la Universidad Católica- algo que en esos momentos fue un privilegio.

Sí, pues gracias a lo que en principio varios calificaron como “una locura”, Chile fue el único país latinoamericano que apreció en el mismo momento en el que ocurría ese hito, que presenciaron al instante 530 millones de seres en todo el planeta, es decir, un quinto de la humanidad.

Y ello fue posible debido a que la por entonces estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel, que este año cumple seis décadas y fue privatizada por completo en 1992) se empeñó en darles ese privilegio a los telespectadores nacionales, aunque hubo un costo: cortar durante un rato todas las conexiones de Chile con el orbe.

Gracias a esta antena, aún existente en el Centro Longovilo de Entel, en Chile se vio por TV el alunizaje de hace 55 años. (Entel Chile)

Con motivo de tal hecho, el último viernes hubo un emotivo acto de recuerdo de ese portento de la ingeniería nacional en el mismo lugar donde fue captada la señal llevada a la pantalla chica hace 55 años, en la Estación Satelital de Longovilo de Entel, la primera de Latinoamérica y que significó un avance fundamental para Chile, pues nos sacó del aislamiento geográfico y conectó con el resto del mundo.

Empezó a operar el 9 de agosto de 1968 con una antena de treinta metros de diámetro y 270 toneladas de peso, y ese centro tecnológico en Longovilo –localidad situada a una hora y media del centro de Santiago, en la comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, en la Región Metropolitana- sigue siendo eje de la compañía de telecomunicaciones.

Allí, con el lema “Un futuro con historia”, se realizó el evento local por los 55 años del alunizaje de la Misión Apolo 11.

“Este es un hito muy simbólico en la historia de la empresa y refleja nuestro espíritu por estar a la vanguardia tecnológica, pero también de ser ingeniosos y valientes para acercar esta tecnología a las personas. En este caso se tuvo que girar la antena de recepción satelital, fuera del protocolo, para aprovechar una oportunidad que se dio, y llegar así con la transmisión en vivo. Estamos convencidos de que el futuro se construye con historia, y seguiremos desarrollando todo nuestro potencial como empresa para acercar los beneficios de la tecnología a todos los chilenos” , contó el gerente general de Entel, Antonio Büchi.

El exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle evocó la noche del 20 de julio de 1969. (Entel Chile)

RECUERDOS PRESIDENCIALES

Y uno de los asistentes al acto fue el exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pues su padre, Eduardo Frei Montalva, como Primer Mandatario de 1964 a 1970, fue el gran impulsor de la creación de Entel para subsanar los problemas de comunicación sufridos por el país debido al megaterremoto de 1960 en el sur y además dirigía al país al momento del primer alunizaje.

“Celebramos el recuerdo de la llegada por primera vez del hombre a la Luna, cuando Chile fue el único país de Latinoamérica en ver ese hito gracias al esfuerzo de los profesionales y del Gobierno, que paró todas las conexiones para poder presenciar en vivo y en directo ese acontecimiento”, recordó Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El Presidente Eduardo Frei Montalva impulsó con fuerza la creación de la entonces estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones. (Entel Chile)

Y añadió con emoción que su progenitor –con el que observó por TV el momento en el hogar familiar en Hindenburg 683 en la comuna de Providencia, hoy sede de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva- les dijo que lo que estaban presenciando le resultaba increíble, “pues evocó que de niño estudió en un colegio de Lontué, donde no había luz ni agua potable, y en ese instante veía al hombre en la Luna”.

El Gobierno otorgó medio día feriado el lunes 21, para que nadie se perdiera ningún detalle de la transmisión televisiva. Y Eduardo Frei Ruiz-Tagle hizo otro recuerdo de ese viaje lunar vinculado a Chile debido a la visita al país en febrero de 1970 del astronauta Richard Gordon, piloto del segundo alunizaje, quien se reunió con el Presidente Eduardo Frei Montalva y le hizo unos especiales regalos.

Se trata de una foto del Apolo 12 orbitando la Luna, en la que aparece el Océano de las Tormentas, lugar de aterrizaje de la misión. La imagen tiene las firmas de los tres tripulantes de la nave: Alan L. Bean, Charles Conrad y el propio Richard Gordon.

Pero el presente más importante fue un pedestal que contiene cuatro fragmentos lunares, junto a una bandera chilena que viajó a la Luna en el Apolo 11. Tal pieza histórica se encuentra en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva.

Decenas de antenas hay en la actualidad en la estación de Longovilo. (Entel Chile)

UNO DE LOS HÉROES DE LA TRANSMISIÓN

Muchos recuerdos hubo en el acto de Longovilo al ingeniero Santiago Astraín Castro, fallecido en 2008 a los 89 años, quien fue el primer gerente general de Entel, se convirtió en pionero en el desarrollo de los satélites geoestacionarios y además fue el primer director del consorcio satelital Intelsat.

Y uno de sus colegas que trabajó con él en la instalación de la Estación Satelital de Longovilo, y quien junto a muchos otros profesionales logró la hazaña de captar la señal satelital que trajo el primer alunizaje a las pantallas nacionales, dio cuenta del hecho.

El ingeniero Andrés Bravari aún se sorprende con los avances de la ciencia.

Se trata de Andrés Bravari , exingeniero de esa estación nacional, quien dijo que “el satélite que transmitiría el alunizaje para la televisión estaba en el Océano Pacífico, casi en el horizonte, y por esos destinos divinos nos fijamos que se podía ver entre el cordón de cerros que rodeaba a Longovilo”.

“Debo decir de manera coloquial que lo nuestro fue “un carril”…. Calculamos con trigonometría esférica cuáles eran las coordenadas y el lugar al que teníamos que apuntar. Y era absolutamente en el límite del horizonte. Probamos, resultó y apareció la señal, lo que fue una maravilla. Pero por supuesto existía la posibilidad de que no la captáramos, debido a que el borde de horizonte podía estar más arriba de lo calculado o por el ruido de fondo eléctrico que produce la Tierra se nos metiera en la antena y anulara la recepción”.

Los héroes de varias generaciones: Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin F. Aldrin.

Andrés Bravari agregó que “el recuerdo de la transmisión del primer alunizaje es algo tremendo, y de a poco se le fue dando la relevancia que tenía… Hoy rememoro eso como unos días de una fiesta inesperada, pues que el hombre llegara a la Luna era un sueño. Y entregarles a los chilenos ese hito era otro sueño… Esto fue hecho por un equipo muy unido y bonito, aunque estábamos haciendo nuestro deber, pues nos formaron para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y es lo que realizamos esa noche, sin ánimo de ganarles a otros”.

El destacado profesional reseñó que “desde niño he sido un fanático de la ciencia ficción, y todos los avances tecnológicos me siguen asombrando… Mirando hacia atrás, me maravilla haber vivido esa etapa, aunque en ese momento no le tomé el peso a lo que estábamos haciendo. Pero mirado con la perspectiva del tiempo, estoy feliz con lo que pasó, y por eso este acto de recuerdo me impresionó muchísimo”.

Una icónica imagen de "Buzz Aldrin", el segundo hombre en pisar la Luna.

LAS OTRAS MISIONES LUNARES

Tras el hito del 20 de julio de 1969 con Neil Armstrong, “Buzz Aldrin” y Michael Collins, siguieron otras cinco misiones de alunizaje de la NASA con humanos, que hasta ahora no se han repetido. Y son las siguientes:

- Apolo 12: Charles Conrad y Alan L. Bean aterrizaron en la Luna el 19 de noviembre de 1969 en una misión planeada y ejecutada como una tarea de aterrizaje de precisión.

- Apolo 14: Alan Shepard y Edgar Mitchell exploraron la Luna el 5 de febrero de 1971. Uno de los momentos más famosos de ese viaje se dio cuando el comandante Alan Shepard golpeó dos pelotas de golf en nuestro satélite natural.

- Apolo 15: David Scott y James Irwin llegaron a la Luna el 30 de julio de 1971. Esta fue la primera vez en la que fue usado el Rover Lunar, un vehículo explorador diseñado de manera especial para operar en la superficie lunar para explorar la geología de la región de Rima Hadley. David Scott fue el primero en conducir un vehículo en la superficie satelital.

- Apolo 16: John W. Young y Charles Duke exploraron la Luna el 21 de abril de 1972. El principal objetivo de la misión fue investigar la superficie en el área de las tierras altas de Descartes. Los astronautas recogieron muestras, tomaron fotos y efectuaron varios experimentos.

- Apolo 17: Eugene Cernan y Harrison Schmitt han sido los últimos humanos en caminar sobre la Luna. Lo hicieron el 11 de diciembre de 1972 y esa vez participó el único geólogo entrenado para caminar sobre la superficie lunar, el piloto del módulo lunar Harrison Schmitt. Ambos recorrieron la mayor distancia utilizando el Rover Lunar y recogieron la mayor cantidad de muestras de roca y de suelo.