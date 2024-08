Eliana Albasetti revela cómo su activismo le costó una insólita orden de alejamiento: “No puedo acercarme a un rodeo”

Eliana Albasetti, actriz y comunicadora argentina conocida por su firme defensa de los derechos de los animales, dejó a todos sorprendidos al revelar una peculiar medida judicial que pesa sobre ella. Durante su participación en el programa “Ingobernables”, la activista desclasificó que tiene una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a cualquier rodeo en Chile.

El origen de esta medida se remonta al año 2019, cuando Albasetti, en compañía de otros activistas de la fundación Animal Libre, irrumpió en la Medialuna del Parque Hurtado en plena celebración de las Fiestas Patrias. Durante el evento, los activistas desplegaron carteles exigiendo la abolición del rodeo, una práctica que consideran cruel y arcaica. La protesta no pasó desapercibida, y los guardias de seguridad intervinieron rápidamente para retirar a los manifestantes. A pesar de la tensión, Albasetti logró evitar ser detenida en ese momento.

“La violencia que vi en ese rodeo me dejó marcada. Maltratadores aplastando a un novillo con sangre en su lomo y jadeando, y dejando a sus caballos sangrando por sus espuelas. Nadie me lo contó, yo lo vi”, declaró la ex chica reality al recordar ese día. Esta experiencia fue un punto de inflexión en su activismo, reforzando su determinación de luchar contra el maltrato animal.

A pesar de que han pasado casi cinco años desde aquel incidente, las repercusiones legales continúan persiguiendo a Albasetti. “Me pusieron una orden de alejamiento de cualquier rodeo”, explicó durante el programa. Esta medida judicial le impide no solo asistir, sino también participar en manifestaciones relacionadas con el rodeo. Aunque la orden la ha obligado a replantear su estrategia de activismo, Albasetti asegura que su compromiso con la causa animalista sigue más fuerte que nunca.

“Al ser veganos, tenemos todo un tema de ideología, porque no podemos presentar violencia. Si te pegan, tú tienes que dejar que te peguen”, reflexionó, subrayando los principios éticos que guían su lucha. A pesar de las restricciones legales, la actriz no ha dejado de alzar la voz en defensa de los animales, utilizando otras plataformas para seguir impulsando el debate sobre el maltrato animal y la necesidad de erradicar prácticas que considera inhumanas.