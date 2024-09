18 extralargo: consejos varios para que los festejos patrios no se conviertan en problemas

Llegan para muchos los días más esperados del año, los de los festejos patrios que en este 2024 serán muchos y que por ello auguran fiestas sin parar.

PUBLICIDAD

Pero como siempre, hay que llamar a la calma y a tener varios resguardos para que este tiempo de alegría no se convierta en un mal recuerdo o, peor aún, en una tragedia.

Por eso bien vale tomar en cuenta algunos consejos, que nunca están de más, para que este “18 extralargo” sea celebrado como corresponde, pero también con seguridad y cuidando nuestra salud.

[ Con cumbias y rancheras: La Pintana adelanta las celebraciones del 18Opens in new window ]

OJO CON LO QUE COMA

El equilibrio es clave para evitar un excesivo aumento de peso en las Fiestas Patrias. Por ejemplo, si un día come una empanada antes del asado, el consejo de la nutrióloga Ximena Soto de Giorgis, nutrióloga de Clínica Las Condes, es dejar el choripán para otra jornada. Y también hay que sumar siempre el consumo de fibra y de mucho líquido. Principalmente agua, no sólo vino.

“No hay que mentirse a sí mismo. Todos hacemos desajustes en la alimentación en estos días, por lo que no podemos decir que no coman o no tomen X cosa. Por eso es esencial equilibrar el consumo de los alimentos: si me como una empanada, también es bueno comer una ensalada y dejo el choripán o la torta deL postre para otro día. Así cuido mi salud y evito un alza de peso que después me cueste mucho bajar” , señala la especialista.

Y añade que “con estas celebraciones extendidas, puede producirse un cambio en el tránsito intestinal, pues no se está acostumbrado a comer tanto asado varios días seguidos. Mucha proteína de carne va a generar alteraciones, como hinchazón y dificultad para ir al baño, por lo que es importante procurar tomar harta agua, consumir fibra y tener algo de actividad física”.

Por eso ella recomienda también “tratar de caminar un poquito más, hacer alguna actividad al aire libre, bailar unos pies de cueca o participar de juegos criollos, pues esas actividades físicas ayudan a aminorar los efectos de la comida”.

PUBLICIDAD

Y remata diciendo que “es bueno que en los asados la carne vaya acompañada con una ensalada que tenga fibra, evitando papas o arroz. Hay que ponerse creativo con las ensaladas: si hago una lechuga, hay que ponerle unas semillitas, unos champiñones asados, etc. En general, la fruta y la verdura no debieran tener limitaciones. El pebre posee ingredientes muy beneficiosos para la salud. Y si se consume mayonesa casera, ojalá sea con aceite de oliva”.

[ Feriados de Fiestas Patrias: ¿Cuántos días son y cuáles son irrenunciables?Opens in new window ]

ASUMIR LA REGLA DE LAS 4RS

Durante las Fiestas Patrias siempre hay más generación de residuos derivados del consumo de diversos productos, tanto bebestibles como alimentos.

Según datos del Ministerio del Medio Ambiente de 2021, los chilenos aumentamos de un kilo diario de generación de residuos en tiempos normales a casi siete kilos por jornada en estas celebraciones, una cifra alarmante y que debe hacernos pensar cómo tener un “18″ más sostenible.

El país cuenta con normativas que apuntan a la reducción del impacto ambiental que se produce en estas celebraciones, como la entrada en vigencia de la nueva etapa de la Ley REP para Envases y Embalajes.

“Esa es una herramienta concreta para hacer frente a esta avalancha de residuos, especialmente de plásticos, cartones y vidrios. A diferencia de lo que pasa en otros hitos del año, como la Navidad, durante el “18″ hay muchos eventos masivos que hacen que los volúmenes crezcan a niveles críticos” , señala Marcia Nova, gerenta comercial de Ambipar Environment, empresa de soluciones ambientales.

(Leonardo Rubilar/Leonardo Rubilar/AgenciaUno)

Ella da algunos consejos para poner en práctica y celebrar un “18 Circular”, siguiendo las 4Rs de Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar.

Reducir: “Hay que evitar el desperdicio de alimentos y comprar de manera consciente sólo lo que será consumido. Es que únicamente un tercio de los residuos orgánicos es recuperable, el resto se va al relleno sanitario. Ello implica hacer una buena planificación del menú y del número de invitados, para evitar las sobras”.

Reutilizar: “Es bueno preferir envases reutilizables o de vidrio, rotular los vasos plásticos o llevar los cubiertos de la casa a las celebraciones. Y lo mismo pasa con los alimentos: lo que sobra hay que almacenarlo de forma correcta, y así puede servir para el menú de otros días”.

Reciclar: “Muchos decoran las casas con elementos que, en su mayoría, son plásticos y después van a parar a la basura. La idea es guardarlos para el próximo año o fabricarlos con lo que ya se tiene. Además, los envases de vidrio, plástico o cartón tienen la opción de una segunda vida, por lo que es importante no mezclarlos con los residuos húmedos, para separarlos y llevarlos a un punto limpio”.

Recuperar: “Este paso se relaciona con los procesos de clasificación, pretratamiento y valorización que se les aplican a los residuos. En palabras simples, consiste en recuperar materiales o elementos para convertirlos en nuevas materias primas. Menos residuos significa un impacto ambiental menor, lo que permite cerrar estas celebraciones de una manera más circular”.

[ ¿Va a llover para el 18 de Septiembre?: Gianfranco Marcone habló sobre el pronóstico del tiempo para las Fiestas PatriasOpens in new window ]

LA EVOLUCIÓN DE LA CANASTA DIECIOCHERA

El Observatorio del Contexto Económico, OCEC, de la Universidad Diego Portales elaboró un documento en el que examinó el valor de la canasta dieciochera de 2024.

Y estimaron que su costo promedio es de $93.585, es decir, cerca de $34 mil pesos más cara que hace seis años y $5.383 más costosa que en 2023. En términos reales, la canasta en 2024 es un 1,4% más cara que la del año anterior.

(JESUS MARTINEZ / AGENCIAUNO/JESUS MARTINEZ / AGENCIAUNO)

La investigadora Carolina Molinare detalló que “con todo, el valor de la canasta dieciochera fluctuaría entre los $71.330 como mínimo y los $115.914 como máximo. Este gasto considera el consumo de una de estas canastas. En consecuencia, si una familia quiere celebrar más de un día, se debe multiplicar este monto por el número de celebraciones”.

En la canasta, la principal división es de la de carnes y las cecinas con un 31,2% del gasto. Le siguen los alimentos panificados (pan y empanadas), que corresponden al 16,1% del gasto.

En todo caso, los principales componentes de la canasta dieciochera que inciden en su variación anual en agosto son verduras y hortalizas, con 40% del alza anual, seguido por el ítem de carnes y cecinas, con un 21,3% del aumento anual.

[ Para lucirse este 18: Bernardo Borgeat revela su top 6 de las mejores carnes a la parrillaOpens in new window ]

RECOMENDACIONES SOBRE LA CARNE

Hace poco, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, el seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, y el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), Francisco Pérez, fiscalizaron un expendio de carnes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y ahí entregaron varios tips a la hora de comprar estos productos para el “18″.

“Desde el Minsal empezamos el 19 de agosto un trabajo preventivo para resguardar que se estén respetando todas las condiciones sanitarias en la cadena de la elaboración, almacenamiento y expendio de alimentos a las personas. Y lo primero que recomendamos es asegurarse siempre de comprar en locales establecidos, los que tienen el pase de la autoridad sanitaria. Por eso pueden exigirles a los locatarios que les muestren la resolución sanitaria de la Seremi que permite el funcionamiento del negocio”, explicó la subsecretaria Andrea Albagli.

“Son casi 800 las fiscalizaciones que tenemos planificadas realizar en toda la RM a los distintos establecimientos, como carnicerías, supermercados, fábricas de empanadas, embutidos y en la instalación de fondas y ramadas” , dijo el seremi Gonzalo Soto.

(Victor Huenante)

Y el representante del INTA agregó que “se debe consumir moderadamente carne y también alcohol. Sobre las carnes, hay que tomar precauciones con su descongelación, para evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, no es recomendable usar los mismos implementos para carnes, pescado o pollo. Y cuando uno tiene carne en grandes trozos, hay que respetar los ciclos de congelamiento y de descongelamiento, que son muy peligrosos”.

El objetivo de este trabajo es evitar enfermedades de transmisión alimentaria, que durante el año 2023 sólo en la RM produjeron más de 85 brotes, con más de 600 personas expuestas que asistieron al servicio de urgencia en la red de salud.

En concreto, con las carnes además se recomienda que las superficies y equipos que las contactan se encuentren limpios; que estén refrigeradas; separarlas si están crudas de los demás alimentos, y que su superficie esté brillante, firme al tacto y ligeramente húmeda.

Hay que estar alertas si las carnes asoman con una superficie pegajosa, blanda al tacto, con tintes verdoso y/o negruzco, y poseen un olor fuerte a descompuesto.

[ Peaje a luca en Fiestas Patrias 2024: Cuándo comienza a aplicarse el descuentoOpens in new window ]

EL MANEJO RESPONSABLE ES VITAL

La llegada de las Fiestas Patrias trae un aumento del tráfico y, desafortunadamente, un incremento de accidentes viales. En este contexto, es fundamental recordar la importancia de la responsabilidad al volante y seguir medidas preventivas para asegurar un viaje seguro.

Según el Ministerio de Obras Públicas, este año se espera que cerca de 1.100.000 vehículos salgan de la RM y circulen por las principales rutas del país durante este periodo: la Ruta 5 Norte, la Ruta 5 Sur, la Ruta 68 y la Ruta 78.

Se calcula que la salida de automóviles desde Santiago se distribuirá en dos fases principales: unos 260 mil el viernes 13 y el sábado 14, y desde el lunes 16 al miércoles 18 otros 415 mil. Y el retorno a la capital se concentrará en los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22, cuando se espera que cerca de 450 mil vehículos regresen.

(Eduardo Beyer/Eduardo Beyer)

Andrés Dávalos, gerente comercial de OLX Autos, comenta que “la seguridad vial durante las Fiestas Patrias debe ser prioridad. Por ello es crucial aplicar principios de conducción defensiva y mantener un control técnico riguroso del vehículo. Esto incluye verificar el estado del sistema de frenos, de los niveles de líquidos y de la presión de los neumáticos, que son aspectos esenciales para garantizar una conducción segura”.

Por ello, conducir de manera responsable no sólo implica seguir las normas de tránsito, sino que también prepararse para posibles imprevistos y mantener una actitud prudente en todo momento. En este contexto, el ejecutivo entrega algunos consejos clave.

“No se debe conducir bajo los efectos del alcohol, y si se ha bebido hay que optar por alternativas seguras, como transporte público, taxis o servicios de transporte compartido. También se debe mantener una distancia segura y adecuada con el vehículo que está adelante, para poder reaccionar a tiempo en caso de frenadas inesperadas”.