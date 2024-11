Claudio Orrego aseguró que en la primera vuelta para gobernador “hubo confusión” tras alcance de apellido con su rival

Claudio Orrego se refirió a su rival en la carrera para convertirse en gobernador de la Región Metropolitana, Francisco Orrego, esto de cara a la segunda vuelta de las elecciones se llevaran a cabo el próximo 24 de noviembre.

En conversación con Mesa Central de Tele13 Radio, el exintendente aseguró que en la primera vuelta “hubo confusión. Te puedo mostrar mi Instagram, la cantidad de cientos de personas que me han dicho ‘por favor, resalte que usted es Claudio’, eso quiere decir que (la gente) se confundió”.

De igual manera, Claudio habló sobre las declaraciones que realizó Francisco Orrego sobre sus votantes, quienes supuestamente habrían sido denostados con frases como “facho pobre” por parte de los seguidores de Claudio Orrego.

Frente a esto, el actual gobernado de la Región Metropolitana comentó: “He visto muchas frases de él, con epítetos de otras personas que piensan distinto, yo no creo haber ocupado la palabra ‘facho’, me siento orgulloso de tener muchos amigos de derecha, vengo de una familia muy de derecha y nunca hemos perdido el respeto”.

“Me llama la atención que él, que ha sido un ícono del trato duro, denostador de quienes piensen distinto, diga eso de mí, cuando por mí siempre hay respeto”, respondió el candidato independiente.

¿Posible llegada a La Moneda?

De igual manera, Claudio aprovechó la instancia para referirse a una posible candidatura presidencial a futuro, hecho que fue descartado.

“Yo lo he dicho, al igual que Tomás Vodanovic, mi plan uno, dos, tres y cuatro, es ser gobernador de Santiago. Creo que tuve una gran votación, tener 1.650.000 votos es la votación más alta que ha tenido un candidato que no sea candidato presidencial en la historia de Chile”.

“Que durante una campaña para gobernador, de lo único que se hable es de lo que va a pasar en 2025, me parece una falta de respeto a los vecinos y vecinas de Santiago que quieren una autoridad que trabaje con todos”, argumentó.

Sobre su candidatura por la reelección, Orrego aseguró que “la gente pide un gobernador que se siente en una mesa, que pueda trabajar con los 52 alcaldes desde el partido Republicano hasta el partido Comunista y que produzca resultados”.

“Fui alcalde, fui concejal, intendente y gobernador, es súper importante la experiencia que yo aporto en el sentido de saber cómo funciona la burocracia, los municipios, saber el diálogo con las juntas de vecinos y eso traducirlo en obras concretas”, cerró en el programa de T13.