“No es una decisión política mía”: Tomás Vodanovic se refirió a la orden de la retención de ingresos de Cathy Barriga

“Qué hueón más rico", declaró el comediante Luis Slimmming en su rutina en la Teletón , en referencia al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. “Creo que las maipucinas se querían cambiar el gentilicio a ‘inmypussy’”, bromeó.

“Hay gente que dice que se tire de presidente, no po’, ahí lo van a envejecer. Yo a él lo quiero ver preso, para que se haga un OnlyFans y muestre la presa. No... qué ordinario”, añadió el comediante.

Este domingo 10 de noviembre, el alcalde que arrasó en las últimas elecciones municipales, participó en el último segmento del programa noticioso de Canal 13, “Mesa Central”.

Su aparición estaba centrada en su apoyo al candidato a Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, lo que no significa que Iván Valenzuela haya dejado pasar la oportunidad para consultarle sobre otros asuntos.

La conversación partió ligera, y le preguntó si pudo ver la rutina de Luis Slimming en la Teletón donde se le hace directa mención. “Me llegó el clip en redes sociales, lo tengo pendiente para verlo ahora este domingo", comentó.

“Me lesearon bastante, pero fue en buena onda, así que aprovecho de mandarle un saludo", complementó. Por esto mismo, fue consultado si verdaderamente está descartado en su mente convertirse en candidato presidencial, y ocupó al comediante para su respuesta.

“Slimming me ayudó dijo que no debería ser candidato (presidencial), me echó una manito. Dijo que iba a envejecer mucho. Yo confío en su visión", bromeó Vodanovic.

Tomás Vodanovic Captura: Mesa Central de Canal 13

El caso de la retención de ingresos de Cathy Barriga

De igual forma, el periodista de Canal 13 le consultó al alcalde sobre la orden que dictaminó el Tribunal de retener los ingresos de Cathy Barriga que gana a través de la plataforma de adultos Onfayer, mientras dure la investigación que la tiene en arresto domiciliario total por fraude al fisco y falsificación del instrumento público mientras estaba al mando de la municipalidad de Maipú.

“Estos son procesos que llevan los equipos jurídicos del municipio, la verdad es que yo no me meto mucho ahí. Sé que generó mucho revuelo la retención de recursos en redes sociales, pero eso es un mecanismo que ocupan muchas defensas en caso de fraude al fisco de poder cautelar ciertos recursos en el caso que haya una condena sancionatoria", explicó Vodanovic.

Valenzuela preguntó si es que existe un trato especial porque se trata de contenido erótico, y el alcalde rápidamente señaló que no hay ninguna distinción a otra labor que podría haber estado ejerciendo Cathy Barriga.

“Son decisiones que toma el equipo jurídico de forma bastante técnica y no por componentes morales o de golpes comunicacionales. No son casos en los que esté inmiscuido en el día a día, me enteré unas horas antes de que saliera en los medios de comunicación. No es una decisión política mía, pero respeto el curso de los equipos técnicos“, complementó.

Tomás Vodanovic fue claro en manifestar su apoyo a la medida, y terminó diciendo que “es una representación que hace la municipalidad para poder resguardar recursos que fueron defraudados para la institución".