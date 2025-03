“Ha llegado el momento de dar un paso adelante”: Carolina Tohá sincera los motivos que tuvo para querer ser candidata a la presidencia de Chile

Ya confirmada su desvinculación de la cartera ministerial de Interior, la ahora ciudadana Carolina Tohá expuso este miércoles en sus redes sociales las motivaciones que la llevaron para decidirse a promover su candidatura a la presidencia de Chile.

Luego de semanas de especulaciones y la confirmación de Michelle Bachelet de no ser la carta del oficialismo para el sillón de La Moneda, la exjefa de Interior explicó las razones de su postulación.

Lo hizo con una extensa publicación en sus redes sociales oficiales, donde aseguró que su aspiración presidencial llega luego de “muchísimas luchas políticas” y con la convicción que este paso “es lo que me corresponde a mí y a mi generación”.

La candidata Carolina Tohá

“En estos dos años y medio me he comprometido en cuerpo y alma en mi tarea como ministra. No fue fácil dejar atrás esta etapa, pero en virtud de ese mismo compromiso con Chile hoy me corresponde asumir un desafío aún mayor”, indicó Tohá, quien reconoció que dejó su cargo ministerial “porque en lo que me toca, es lo que me corresponde a mí y a mi generación. Y siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo para Chile”.

“He estado en muchísimas luchas políticas que he considerado importantes para mi país, nunca me he restado, y ha llegado el momento de dar un paso adelante y postular a la Presidencia de la República”, aseveró la ahora figura oficial del continuismo.

“Me ha tocado participar en triunfos resonantes, también en derrotas, grandes esperanzas y avances, pero tampoco faltaron tropiezos, en momentos de abundancia y escasez. Todos esos momentos se resumen en un sólo concepto: experiencia. Quiero poner esa experiencia al servicio de Chile”, dijo.

“Lo hago con propósito claro: Encabezar el próximo gobierno de nuestro país, uno nuevo que le ofrezca a Chile un proyecto nacional de progreso, cohesión y seguridad, de avance económico y social”, agregó Tohá, quien adelantó que su postulación apunta a ofrecerle “al país algo muy simple. Creer en Chile. Que volvamos a creer en Chile. Recuperar la confianza en los demás, la confianza en nuestras capacidades y la confianza en las instituciones”.

“Creer en Chile significa potenciar el diálogo para la resolución de conflictos en todos los niveles: Desde el barrio, la familia y la escuela, hasta el Parlamento y a la economía. Resolver nuestros conflictos mediante acuerdos, sin renunciar a nuestras ideas, pero buscando que ellas alimenten las decisiones tomadas entre todos”, puntualizó.

“Y potenciar el diálogo también implica potenciar a la autoridad. Para dialogar debe haber reglas claras, debe cumplirse la ley, no se dialoga en base al abuso ni la violencia. Ese diálogo necesita autoridad; autoridad legítima y serena, pero firme. Autoridad justa, sin privilegios, sin mentiras”, aseveró.

Respecto de su proyecto, Tohá aclaró que seguirá el lineamiento del progresismo del bloque izquierdista, aunque con un claro esfuerzo en conectar con “la gente de a pie, especialmente los que se esfuerzan día a día para salir adelante”.

“Soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo. Creo en un progresismo con ciertos valores. Democrático, moderno y renovado, que se conecte con el sentido común de la gente de a pie, especialmente los que se esfuerzan día a día para salir adelante”, dijo.

“Un progresismo que busque mejorar la vida de las personas, no darse caprichos ideológicos. Creo en un progresismo que no le teme al futuro, sino que se prepara para el futuro, aprovecha las oportunidades que trae y busca que sus beneficios se extiendan a todos y no sólo a unos pocos”, prosiguió Tohá, quien aclaró que “ese progresismo tiene la vocación de construir mayoría y unidad. Ese progresismo es capaz de escuchar, por encima de dictar o pontificar”.

“Voy a trabajar duro para estar a la altura de esa vocación y transformar esta propuesta presidencial en un factor de convergencia, porque la disputa de la presidencia requiere de una fuerza amplia, diversa, que vaya mucho más allá del actual oficialismo”, expuso.

“Esta decisión ha sido muy reflexionada, nos tomó tiempo madurarla como saben, pero no se basa en cálculos de conveniencia, sino en la convicción de que tenemos una alternativa distinta que proponer, una alternativa que hoy no está en la cancha, pero que vamos a poner en la cancha y jugar el partido para ganar, con fuerza, sin complejos. Y vamos a jugar mirando al país en su conjunto, no al 30%, no al 50%, sino que al ciento por ciento de quienes habitamos esta tierra”, finalizó.