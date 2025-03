Diputados anuncian solicitud de remoción para fiscal Cooper tras filtración de chat privados entre Hassler y Cariola

Para mediados de semana esperan los diputados oficialistas tener redactada la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de manera que ésta pueda ser ingresada a la Corte Suprema a más tardar el próximo lunes, indicaron los legisladores.

PUBLICIDAD

La medida, se enmarca en la filtración que hizo el diario La Tercera de una serie de chat personales entre las militantes comunistas Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, los cuales se obtuvieron del celular requisado a la exalcaldesa de Santiago en la investigación del caso Sierra Bella.

La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, afirmó que creen “que la actuación del fiscal Cooper y la actuación de la Fiscalía Nacional, en otros casos, socavan sin duda los cimientos democráticos”.

Además, la parlamentaria cuestionó “que los fiscales actúen como opinólogos en diversos espacios televisivos. Los fiscales y todos los actores del sistema judicial deben hablar por sus resoluciones, no se dedican a ser opinólogos ni a ser entrevistados en distintos programas de televisión”.

En ese sentido, argumentó que “la Fiscalía Nacional tiene, ni más ni menos, que la dirección exclusiva de las investigaciones penales, tiene la posibilidad de determinar cómo operan aquellas fuerzas que tienen el monopolio de las armas, la PDI y Carabineros”.

“Esperamos que el Poder Judicial, y la Corte Suprema en particular, aquilaten las observaciones, todos los elementos que estamos analizando y aquellos con los cuales configuramos la causal de remoción de manera sólida”, concluyó la diputada Carmen Hertz.

Valencia respalda a Cooper

El fiscal nacional, Ángel Valencia, en tanto, sostuvo que si bien él esperaría “que estas cosas no ocurrieran, no son infrecuentes”, añadiendo que la medida anunciada “obedece al ejercicio de la atribución de los parlamentarios”.

PUBLICIDAD

El fiscal Valencia agregó que no han recibido ninguna petición en orden a remover a Patricio Cooper de las causas, recordando que “el hecho de que se presente una solicitud de remoción en el Ministerio Público, les recuerdo los casos más recientes, no ha sido un motivo suficiente como para que un fiscal tenga que dejar la causa” y aclaró que “por el momento, no hay ninguna decisión de esa naturaleza”.