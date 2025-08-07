Jara reconoce “error” en programa de primarias y acusa a Kast de usar “la mentira como herramienta política”

Molesta reaccionó la candidata oficialista, Jeannette Jara, luego que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, la acusara de caer en una contradicción, luego que la exministra del Trabajo y Previsión Social indicara que la nacionalización del cobre fue un tema que no se tocó, pese a que estaba en el documento con que enfrentó las primarias.
Jara publicó en su cuenta de X: “No aceptaré que quien lidera un sector que ha montado campañas de desinformación contra su propia candidata y contra el presidente de la República, venga ahora a tratarme de mentirosa. Sí, hubo un error en el programa y será corregido en el que está en construcción. Tengo la hidalguía de reconocer esto”.
Asimismo, la candidata de Unidad por Chile agregó que “aquí lo de fondo es otra cosa: proponemos una minería sustentable, con un rol protagónico del Estado, que dinamice el desarrollo y lo lleve a todos los hogares, no a los mismos de siempre. Justamente lo contrario a lo que José Antonio Kast ha defendido toda su vida: privilegios para unos pocos”.
En entrevista con Radio Festival, en tanto, Jeannette Jara sostuvo que “tiendo a no aceptar de personas que han usado la mentira como parte de la campaña de desinformación contra la candidata Matthei, gente asociada a Kast, e incluso la mentira como herramienta contra el Presidente de la República, gente asociada a Kast, ese tipo de comentarios”.
Además, reiteró que “sí tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error. Y ese error se va a corregir, nosotros no tenemos problema en eso, por el contrario, estamos construyendo un programa entre todas y todos. Pero no hay que pasarse de listos, digamos, porque aquí los únicos que han usado la mentira como herramienta política son precisamente la gente ligada a Republicanos, y es muy lamentable para el país“.
Debate Enatrans 2025
De igual forma, la candidata de Unidad por Chile también tuvo que salir a aclarar las razones por las que no asistió al debate de Enatrans 2025 organizado por Chiletransporte, luego que en la oposición señalaran que había sido por el error.
Jara sostuvo que “había avisado a principios de semana que no iba a asistir, porque he ido a muchos foros y quería estar en regiones. Esa es mi opción, digamos, porque estar en los foros es importante, pero también estar en los territorios”.
“Pero bueno, hoy día me sorprende donde dicen que no fui al foro porque anoche habría cometido este error, que lo reconozco, pero no tiene nada que ver (…).Entonces, eso es usar la mentira como herramienta política y yo para eso no estoy disponible. Y si cometo un error, de frente nomás porque hay que saber reconocer las cosas“, cerró la candidata.