Amplían hasta el miércoles formalización de cargos contra extranjeros detenidos por el secuestro de un empresario en Quilicura

Autoridades se reúnen tras detención de cuatro venezolanos imputados del secuestro de un empresario en Quilicura. (X Carabineros)

El Tribunal de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía y amplió hasta el próximo miércoles 13 de agosto la audiencia de formalización de cargos contra los cuatro detenidos por el secuestro de un empresario, Rodrigo Cantergiani, en la comuna de Quilicura el pasado jueves.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos hay dos hombres y dos mujeres de nacionalidad venezolanas, una de ellas, menor de edad.

La víctima, de 63 años y CEO de Ceroplas, fue liberada sin lesiones, luego de ser abordado por al menos tres hombres armados en la intersección de Av. Colorado con Los Lingues, cerca de la empresa que dirige en Quilicura. Los delincuentes lo sacaron de su automóvil bajo amenazas y lo obligaron a subir a un vehículo marca MG de color gris.

Rodrigo Cantergiani es hijo de Valentín Cantergiani Cassaneli, ex presidente de Audax Italiano, y hace más de 30 años que dirige la empresa.

Después del secuestro, familiares de Cantergiani recibieron mensajes extorsivos de los captores que exigían $ 300 millones por su liberación. Sin embargo, el empresario fue encontrado en la madrugada del viernes en la comuna de Puente Alto, siendo trasladado por un tercero hasta una unidad policial.

Secuestrar en Chile no es gratis

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el Fiscal Regional Metropolitano, Héctor Barros, entregaron nuevos antecedentes respecto del secuestro y posterior liberación del empresario Rodrigo Cantergiani.

En la ocasión, Valencia envió un mensaje para quienes todavía se mantienen prófugos por este secuestro. “En Chile, secuestrar no es gratis. En nuestro país, estos delitos Carabineros, la PDI y la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro del marco de la Ley, para que secuestrar personas no sea gratis en Chile, no sea rentable”.

“Vamos a instar para que se les apliquen las penas más severas que establezca la Ley, porque ese es el aporte que podemos hacer para que las calles vuelvan a ser seguras”, aseveró.