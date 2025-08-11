Mujer de 62 años fue encontrada baleada al interior de su casa en Conchalí

La Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando las circunstancias en que una mujer de 62 años murió en el interior de su casa tras baleada en la comuna de Conchalí, en la zona norte de la Región Metropolitana.

El capitán de la 5° Comisaría de Conchalí, Milan Provoste, sostuvo que “hay evidencia balística en la calzada, esto está siendo materia de investigación. Conforme a la información proporcionada por vecinos, anoche habrían escuchado disparos, no saliendo al exterior, ni tampoco llamando a Carabineros. Y hoy, cuando van a hacer sus labores, se percatan de la situación”.

Además, se estaría buscando a una persona que al parecer vivía con la víctima y que también habría resultado herida de bala. Carabineros, en tanto, agregó que la víctima no era vista por su hijo desde hacía un tiempo, y que en el lugar del crimen se hallaron al menos seis impactos de bala. “Ninguno de los disparos fue dirigido contra el inmueble”.

El comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Juan Zerené, por su parte, detalló que la mujer es de nacionalidad chilena y “al examen externo médico criminalista del cadáver, presenta varias lesiones por impacto balístico en distintas zonas de su cuerpo“.

Asimismo, el funcionario policial detalló que se encontró dentro del inmueble abundante evidencia balística y se analizará si tiene alguna relación con otro delito ocurrido en las últimas horas en la comuna.

De igual forma, se está recopilando otro tipo de evidencia como posibles cámaras de seguridad que hayan captado el del ataque y si la víctima se encontraba sola en el inmueble al momento de los disparos.

Según la información proporcionada por la policía, la mujer de 62 años fue encontrada muerta en el jardín de su casa por vecinos.