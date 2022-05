“Tía Yoli” se suma a complejas predicciones: “Los refrigeradores se nos van a echar a perder (...) Va a haber escasez de alimento”

Las tarotistas están coincidiendo en lo mismo: se viene escasez de alimentos y aconsejan comenzar a guardar, a ser previsores.

Esta vez Yolanda Sultana aseguró: “ Les voy a decir algo: guarden alimentos. ¿Se recuerdan cuando estaba por venir el Covid? Yo les dije que venía algo grande para Chile, y el Covid todavía no empezaba y yo lo dije”.

“Les puedo decir algo más: uno ve las cosas, pero no con nombre y apellido, pero yo vi muerte en Chile, vi derramamiento de lágrimas en muchos sectores”, agregó.

“Los refrigeradores se nos van a echar a perder. ¿Me creen a mí o no me creen? Va a haber escasez de alimento”, dijo categórica.

Las otras predicciones

Y ya ha hecho predicciones poco alentadoras e incluso ha enviado mensajes al Presidente Gabriel Boric.

“Yo no le veo cuatro años, yo le veo pasando a los seis años. Realmente que Dios lo bendiga, porque ama usted a los niños, a la mujer, a los hombres, a su país y a la tercera edad. Si no anduviera con mi rodilla mala, hubiera llegado a darle la mano, porque nos va dar sorpresas”, precisó.

“Me detengo y les digo que no llegó un mesías, pero llegó un hombre joven con ganas de cambiar las leyes para que a todos les vaya bien. No teman en el sur de Chile, hay muchas cosas que yo digo y que realmente él también las dice”, señaló.

El mensaje de Vanesa Daroch

“En la cocina con la Nené”, José Miguel Viñuela le consultó a la tarotista Vanesa Daroch, sobre el futuro del país. “¿Qué nos pasa hoy día? ¿Qué nos pasa en Chile? ¿Qué nos pasa que la sociedad está negra, que estamos lleno de delincuencia, narcotráfico, maldad? ¿En qué minuto nos volvimos así? ¿En algún momento vamos a levantar la cabeza para ser ese país que todos quieren que seamos?”, preguntó.

[ La dramática predicción de Vanessa Daroch: “Si tienen unas luquitas, guárdenlas y alimentos no perecibles” ]

“Vienen muchos cambios. Yo le recomiendo a la gente, sacando el tema político, es algo social. Primero, junten, como puedan, alimentos no perecibles porque, a nivel mundial, viene una crisis alimentaria”, respondió Daroch.