“Nunca superaré este dolor”: Leo Méndez tomó una radical decisión tras inesperada pérdida familiar

Leo Méndez se abrió con sus seguidores de redes sociales para reconocer que, aunque ya han pasado cinco días de la muerte de su perro Aquiles, sigue con una pena tan grande que decidió tomar una decisión radical en su vida.

Y es que la pérdida de su compañero, tras ocho años de convivencia, le ha afectado mucho al joven, quien nuevamente ahondó en sus sentimientos a través de una serie de publicaciones en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Hoy empaqué todo de nuestra casa y es hora de irme, de avanzar y me duele todo. De irme lejos. — Leo Méndez

La confesión de Leo Méndez

“Quinto día y nada. Ni en mi sueños me apareces (...) pienso que si no das señales aquí es porque avanzaste al más allá y estás en paz. Te extraño hijo mío. Que frío hace sin ti”, reflexionó el hijo de DJ Méndez, quien en los últimos días ha compartido en su red social una serie de videos de su apegada relación con Aquiles, registros que han conmovido a muchos de sus seguidores.

“Hoy empaqué todo de nuestra casa y es hora de irme, de avanzar y me duele todo. De irme lejos”, reveló Leo Méndez, quien reconoció que este cambio lo hará de la mano con el permanente recuerdo de su mascota.

“Lo que me deja de consuelo es que te llevo conmigo, enterito. Sea en mis pensamientos, piel o en una urna, te llevo conmigo. Cruzando fronteras juntos”, señaló.

“No paro de pensar en si es que hubiese atrasado todo unos días más para aprovecharte un rato más, ver si es que quizás daba vuelta tu diagnóstico pero no sirve porque solo esa mirada tuya me dijo todo (...) que ya estabas preparado para soltar. Estabas preparado para dejar ir. Tu cuerpo chiquito ya no daba más mi vida”, prosiguió con evidente pena el hijo del cantante chileno.

“Creo que nunca superaré este dolor, fuiste todo el mundo y lo sigues siendo para mi. Mi compañero, mi protector y mi guía. Todas esas consecuencias de estar atado a ti, de no poder salir mucho, de tener muchas responsabilidades contigo, etcétera. Las pagaría todas una y otra vez, con tal de solo estar contigo. Pagaría ese precio y más. Mi chiquitito. Eres un Méndez. Eres un grande y serás grande en el cielito mi vida. Pronto te haré compañía mi chiquitito”, finalizó.