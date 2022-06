Cuchillo Eyzaguirre descuera a rostro de La Red: “Es cómplice de esta patética línea editorial”

El deslenguado periodista Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre se lanzó con todo contra los altos mandos de La Red, destrozando la gestión y su línea editorial, y aprovechó de repasar a uno de sus rostros anclas, debido a la crisis financiera que enfrenta el canal, la cual derivó en el paro realizado por los trabajadores que exigen el pago de los sueldos adeudados.

Si bien, no entregó el nombre de la persona aludida, es evidente el palo al conductor de “Mentiras Verdaderas”, Eduardo Fuentes, a quien señaló que se salvará solo tras la crisis que enfrenta la señal privada ubicada en la calle Quilín.

“Su rostro ancla, estrella, que todas las noches se para ahí con cara de pobre, empatizando con el ciudadano común y corriente, lleno de lugares comunes y que cobra cinco palos hasta por hacer un evento de la fiesta de la sandía, y que está forrado, pero en la noche es un actor, y amplifica y además es cómplice de esta patética línea editorial, se va a terminar acomodando y moviendo para cualquier lado, pero la careta ya se la sacamos, ya se la conocemos. Bueno, la señora Mónica también y muchos más también”, descueró.

A través de Instagram, Cuchillo realizó sus duros descargos contra la línea editorial y el periodismo “sesgado”, como responsables de la debacle económica en La Red.

“Después de no pagarle los sueldos a sus trabajadores, las cotizaciones, y de una gestión financiera y editorial deficiente, la línea editorial como la conocíamos del canal La Red, se terminó. Se terminó por la mala intención, la mala leche, el sesgo periodístico y la normalización permanente de la violencia. No va más, porque no se financia, porque no es real, porque no es creíble, porque agotó. Y porque estos tipos, normalizadores de la polarización y la violencia en Chile, por intermedio de su línea editorial patética, ni siquiera fueron capaces de financiar”.

Además, agregó que “no saben administrar nada, porque son como los otros que quieren refundar este país y no pudieron nunca administrar nada, ni la universidad Arcis ni nada, porque su relato y su verso no se sostiene por ninguna parte, pero bueno... el karma se encarga que se caigan las cosas cuando son mal intencionadas, por su propio peso”, sentenció.