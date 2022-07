Mujer denuncia a amigo de vender a “Waffle” el perrito que dejó a su cuidado

La funcionaria municipal de Maipú Cynthia Acevedo, realizó una grave acusación contra quien consideraba su amigo, puesto que habría vendido a su perrito “Waffle”, a quien había dejado a su cuidado según denunció en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión.

Días atrás, la joven indicó al medio La Voz de Maipú que producto de su trabajo pidió al acusado que cuidara la mascota de su hijo de 10 años, a lo cual él habría accedido sin problemas. Sin embargo, terminó vendiendo al regalón de cuatro patas.

“Decidí pedirle a Felipe, un amigo al que le gusta la naturaleza, que lo tuviera mientras me estabilizaba en los horarios laborales. La condición fue que con mi hijo podríamos verlo cuando quisiéramos e irlo a buscar los fines de semana”, comentó al medio comunal.

Acevedo indicó que Felipe andaba en el norte, así que dejó a “Wafle” en la casa de su mamá “con su camita, el antiparasitario y hasta sus juguetes”. El problema, es que no lo vio nunca más.

El acusado ya no enviaba fotos, ni videos, solo excusas que andaba de viaje y le dijo en un audio que “manejara la ansiedad”, porque se había “puesto terrible intensa”.

Finalmente, el joven le contó que “Waffle” fue llevado de casa en casa, porque se portaba mal y terminó en el domicilio de la hermana de su polola, en Linares.

Sin esperanzas

“El sábado estaba desesperada y le dije si no me dices donde está el Waffle te voy a funar y no me importa nada. Así que subí la historia a Instagram. Recién ahí me escribió. Su polola me dijo que ella no tiene nada que ver, que no sabe lo que hizo Felipe con el perro”, contó angustiada, asegurando que está “perdiendo las esperanzas”.

Cinthya Acevedo cree que el perro fue vendido para cruza y que el video que recibió es del nuevo hogar del Waffle. Ella pretende encontrarlo y no escatimará recursos. “Es un hijo perdido y la sensación de impotencia es enorme”, sentenció.