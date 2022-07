Pablo Mackenna se sincera con el Plebiscito: “El Rechazo es válido por muchas razones (...) pero te pone del lado de muchos miserables”

La campaña para el Plebiscito del 4 de septiembre está desatada...tanto la oficial como la que se da en redes sociales. Y ahora rostros y personajes del espectáculo, de la cultura, de la política, están entregando sus visiones respecto al Apruebo y al Rechazo, como lo hizo ahora Pablo Mackenna.

El exCQC señaló en su cuenta de Twitter que “el rechazo es válido por muchas razones. Y es triste porque hay cambios que son necesarios. !hoy!”.

“Pero te pone del lado de muchos miserables que rechazarían todo, que quieren perpetuar los horrores del pasado. Que mienten y manipulan. El solo estar de su lado se siente miserable”, reflexionó.

Ya Mackenna se había referido a la carta que publicó el exPresidente Ricardo Lagos, haciendo ver que el borrador tiene cosas positivas, como también negativas.

“Lagos hoy, volvió a levantar el dedo, con su peso específico y que algunos pretendieron negarle. Moviendo la aguja, diciendo lo que otros no se atrevían. De nuevo. A la NC le falta. Tiene cosas buenas y le falta. O le sobra. Pero no. No dieron el ancho”, comenzó diciendo.

“Solo está pidiendo que atinemos. Si sabemos exactamente qué queremos. Qué, de esta NC nos sirve y qué no. Solo vino a levantar el dedo, una vez más, para decir: hagamos las cosas bien, no cualquier cosa porque antes estaba hecha mal. Eso es ser penca. Eso es empatar para abajo”, concluyó.