Yolanda Sultana se asustó con hallazgo de pez Remo en Arica: “Le tengo miedo a este año, y yo no veo a mi país que esté muy seguro”

Este lunes en Arica encontraron al llamado pez Remo, que en la cultura popular y heredada de Japón, trae fuertes sismos. El animal de 5 metros con 80 centímetros, provocó impacto en la ciudad, donde todos querían fotografiarlo.

“Según la creencia tradicional, si aparecen muchos peces remos, podría ser señal de un terremoto inminente”. En tierras japonesas, si una gran cantidad de peces sable van hacia las playas, es señal de terremoto o tsunami. Los japoneses creen, de acuerdo a la leyenda de Namazi, que quien lo encuentra queda maldito” precisa la National Geographic respecto a este animal.

Al respecto de este hallazgo, la tarotista Yolanda Sultana, sostuvo que “según la tradición china, cuando sale un pez que sea pez remo, trae muy malos augurios. Y lo encontraron en Arica. ¿Qué nos está entregando realmente este anuncio?”.

🎣 En Arica atraparon un pez remo, conocido como el pez "que anuncia terremotos y otras catástrofes". pic.twitter.com/eOQMryHUMg — Edo 吴 (@edowoo) July 11, 2022

“Cuando se encuentran cosas temibles para los chinos, un pez remo, yo le tengo miedo a este año, y yo no veo a mi país que esté muy seguro. Han cambiado las consignas de respeto humano y amarse más con la familia”, indicó.

Los malos vaticinios de la “Tía Yoli”

A través de YouTube la tarotista se refirió al futuro nacional: “¿Se acuerdan que yo decía un negro futuro para Chile? ¡Esta es la siembra que se está dando!”.

“Hicieron la nueva Constitución, pero yo pensaba, por las hojitas que he estado leyendo, es una porquería. Con eso nos vamos a hundir todo Chile. Yo pensé que la nueva Constitución iba a ser con rango (...) si el señor Eduardo Frei dice que esto no es digno para Chile y el señor (Ricardo) Lagos dice que no es digno para Chile (...) ¡Nunca habíamos estado mejor en la economía chilena que cuando estuvo (Augusto) Pinochet! Claro que hubo cosas que no tuvieron que ocurrir y eso lo empañó todo”, expuso la mentalista, quien también se quejó por los impuestos que, en sus palabras, afectarán directamente a los adultos mayores.

“Habían grandes economistas. ¿Qué diablos está pasando con nosotros? Nos hemos sacrificado para obtener algo propio para nuestra vejez y ahora nos van a cobrar un impuestazo”, enfatizó, al paso que lapidó le gestión realizada por los convencionales que redactaron la Constitución.