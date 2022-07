“Me encantaría”: Daniela Castillo reconoció su gran interés por regresar a un programa de TV

Daniela Castillo reveló este lunes a sus seguidores de redes sociales sus grandes deseos de volver a trabajar en algún proyecto televisivo.

Luego de su paso hace algunos años por el programa misceláneo “Nexo”, de la señal deportiva ESPN, y su más reciente participación en el estelar de CHV “¿Quién es la Máscara?”, donde resultó ser la ganadora de la primera temporada con el disfraz de “Muñeca”, la exparticipante de “Rojo” confesó que extraña la industria televisiva, de la cual reconoció ser es una ferviente seguidora.

El deseo de Daniela Castillo por volver a la televisión

“¿Te gustaría animar un programa en TV abierta? Me acuerdo de ‘Nexo’, veía ese programa solo por ti”, fue la pregunta que una usuaria de Instagram le hizo a Daniela en el hilo de preguntas y respuestas que abrió anoche en sus historias de la plataforma, para que la artista reconociera su interés por participar de un nuevo proyecto televisivo.

“Sí, que buenos recuerdos. A mí me gusta la televisión, me gustan las comunicaciones”, respondió la intérprete nacional, cuyo anhelo por estos días es “estar en algún programa de televisión abierta”.

“Me encantaría poder estar en algún programa de televisión abierta. Siempre y cuando fuera un proyecto que fuera, no sé poh, choro”, aseveró Castillo.

Cabe recordar que luego de convertirse en la vencedora de la primera temporada de “¿Quién es la máscara?”, la artista nacional reconoció en pagina7.cl que dicho programa fue una terapia muy positiva para afrontar la muerte de su padre.

“Fue una terapia muy grande. Yo no sabía que me iba a enfrentar a eso, pero sí supe desde un principio que esto me lo había mandado mi papá”, afirmó por aquellos días Daniela, quien ahora cruza los dedos a la espera del alguna propuesta de cualquier canal chileno