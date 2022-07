“El único país”: Steffi Méndez se fue en contra de la farándula chilena y aseguró que es “una hue...”

Steffi Méndez causó revuelo en las redes sociales al asegurar en un Live de Instagram que la farándula chilena y los programas de espectáculos actuales que escarban en las polémicas de los famosos criollos son “una hue...”.

La influencer e hija de DJ Méndez ya había protagonizado una incendiaria polémica esta semana al acusar a Camila Recabarren luego de conocerse de la funa a la exMiss Chile por no pagar el arriendo de una vivienda en Estados Unidos.

Las críticas de Steffi Méndez a la farándula chilena

“¿Qué se puede esperar de una we... que se ha mandado otros cagazos anteriores en televisión? Una mujer que no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua. Con eso hay hartas consecuencias po we..., mira al final ella misma se disparó en el pie y se revela tal cual como ella es, sabiendo que se encuentra en un país como Chile (...) le encanta el webeo a esta mujer”, dijo en aquella oportunidad la joven en un Live de Instagram que protagonizó junto a su hermano, Leo Méndez Jr.

Y este viernes volvió a la carga luego de cuestionar en la misma plataforma al mundo farandulero nacional.

Steffi Méndez. Fuente: Instagram.

“Ay, no sé (...) yo dejé de ver farándula. Para mi la farándula es una hue... tan antigua, así como hace 10 años. Es como el único país es Chile que sigue como creando programas para hablar de la vida ajena de los demás”, señaló Steffi en otra emisión de Instagram, que fue recogida por el sitio @infama.cl, y donde se dedicó a contestar las preguntas de sus seguidores de la red social.

“Es como una hue... súper antigua, entonces no sé qué opinar”, lanzó la joven, quien acusó que muchos de los críticos de famosos ni siquiera se atreven a encarar en persona a los famosos.

“Nadie se moja el potito en Chile, por eso son como son. Reprimidos con sus opiniones, ocupan el celular para tirar mierda pero los pillai en la calle, se mean”, reclamó Steffi, quien cerró su conversación asegurando que “todo lo que yo digo lo puedo volver a repetir porque es lo que yo opino. No ando tirando opiniones así”.