Carmen Gloria Arroyo realiza grave denuncia por suplantación de identidad

Una grave denuncia realizó este viernes en sus redes sociales la abogada y rostro de TVN, Carmen Gloria Arroyo, quien acusó que desconocido está realizando estafas económicas por WhatsApp a nombre de su pareja, el argentino Bernardo Borgeat.

La Jueza Arroyo dio la alerta a sus seguidores de Instagram, a quienes les avisó en sus historias de la red social, y con dos publicaciones, el hackeo del que fue víctima el empresario parrillero, quien sufrió la clonación de su WhatsApp con el cual un sujeto desconocido está solicitando dinero y datos a los potenciales estafados.

La denuncia de la figura de TVN

“¡Este número está pidiendo dinero a nombre de Bernardo! Le hackearon el wsp (...) Le hackearon wsp a @bernardoborgeat. Están Pidiendo dinero y/o datos. Tengan cuidado y no entreguen información”, solicitó a sus seguidores la abogada, quien ha sido frecuente víctima de suplantaciones.

Como la que denunció a finales de mayo, cuando en su red social acusó que una empresa que ofrecía medicamentos para adelgazar estaba usando su imagen sin su autorización.

La denuncia de Carme Gloria Arroyo. Fuente: Instagram.

“Esto es una estafa. Sigo recibiendo consultas todos los días. Usan mi imagen sin mi autorización”, publicó en aquella oportunidad la abogada, quien constantemente ha hecho hincapié en que no presta su rostro para promocionar este tipo de productos naturales.

“Quise hacer esto para esclarecerles a todos y dejar una constancia para que lo puedan ver sobre todas estas hierbitas, gotitas y pastillitas para bajar de peso, que están promocionando con mi imagen (...) no he dado la autorización, por lo tanto, no me consta la efectividad ni nada, ya me hace pensar que es un engaño si tienen que usar estos subterfugios para vender algo. Así que, por favor, no caigan en eso, no compren, es todo un engaño para vender un producto que no sabemos la procedencia ni efectividad”, explicó la Jueza, quien explicó además que ha mantenido su figura gracias a la dieta de Giancarlo Petaccia.

“Llevo 4 o 5 años con el Código Petaccia. Lo adoro, me ha hecho muy bien, me da energía, me enseñó a comer sano. Fanática. No caigan en engaños para bajar de peso. Me están llegando diariamente muchas consultas sobre el tema, es un indebido uso de mi imagen sin mi autorización”.