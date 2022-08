Soledad Onetto usó dichos de Presidente Boric para criticar decisión de TVN de sacar a Matías del Río de “Estado Nacional”

La periodista y rostro de Mega, Soledad Onetto, se unió al amplio grupo de figuras televisivas que cuestionaron el argumento utilizado por TVN para marginar de la conducción de “Estado Nacional” al periodista Matías del Río, quien luego de las críticas que realizó una de las directoras del canal público, la exministra del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Nivia Palma, fue removido de su rol en el programa de contingencia política.

Si bien este lunes TVN argumentó que la salida de Del Río del espacio fue debido a “que la decisión de modificar el formato del programa ‘Estado Nacional’ para volver a una sola conductora, como en sus inicios, fue tomada por la Dirección de Prensa hace más de una semana, el jueves 21 de julio”, las especulaciones respecto del verdadero motivo de su marginación fueron vinculados al reclamo que Palma realizó la semana pasada en su cuenta de Twitter, desestimando así el argumento “de proteger” que el canal le dio al periodista para evitar más críticas de partidarios izquierdistas en redes sociales.

Ese argumento fue la alerta que llevó a Onetto a publicar en las historias de su cuenta de Instagram, donde manifestó su preocupación por las señales que se da a la opinión pública con este tipo de decisiones que, en sus palabras, no se sustentarían en evaluaciones profesionales.

Las alertas de Onetto por decisión de TVN

Para ello, la figura de Mega ejemplificó en una entrevista con el Presidente el fondo de sus cuestionamientos y apoyo a su colega del canal público.

LEE MÁS: “No entiendo la razón”: Felipe Bianchi reacciona en redes sociales tras salida de Matías del Río de Estado Nacional

LEE MÁS: “De verdad no lo encuentran ‘curioso’”: la reacción de Marcela Vacarezza tras salida de Matías del Río de Estado Nacional

“Hace un tiempo le hicimos una entrevista al Presidente Boric y dijo ‘la prensa está para incomodar al poder político’”, relató Onetto, quien posteriormente hizo énfasis en lo peligroso de comenzar a este tipo de medidas.

“Quien no comprenda eso (derecha o izquierda) no entiende ni respeta la libertad de expresión. Por ende, no respeta a la ciudadanía”, finalizó.