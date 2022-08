“Se me pararon los pelos”: Cuchillo Eyzaguirre se declaró en éxtasis con video de Chino Ríos y defendió de funa a Álvaro Rudolphy

Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre se mostró totalmente emocionado luego de ver el video que el extenista chileno, Marcelo Ríos, publicó en sus redes sociales para confirmar que en el plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución votará “Rechazo”.

LEE MÁS: Ver para creer: Cuchillo Eyzaguirre desafía a Stingo y Baradit para debatir Constitución

Del mismo modo, salió en defensa del actor Álvaro Rudolphy, quien junto al zurdo también se manifestó en favor de la opción desfavorable a la nueva Carta Magna, y por ello fue funado por una usuaria de Twitter, quien lo acusó de “fascista” y “vendido”.

En un corto registro audiovisual y una publicación, ambas realizadas en su cuenta de Instagram, fue que el exnotero de CQC reveló su admiración por el gesto de Ríos y cuestionó la “funa” que recibió el rostro de Mega.

El desahogo de Sebastián Eyzaguirre por Rechazo de Ríos

“Les juro que acabo de ver el video de Marcelo “Chino” Ríos y no puedo dejar de decir que se me pararon los pelos de la emoción, compadre. Gracias ‘Chino’ por haber sido toda tu vida diferente, gracias ‘Chino’ por los huevos que tuviste y que te pusieron siempre cinco peldaños más arriba de todo. Yo que soy un fanático del tenis, que lo juego desde que tengo siete años y que si de algo sé es de tenis, puedo decir que nunca en mi vida vi una zurda y un tipo que tuviera un dibujo de la cancha como la que vi en tu mano y en tu cabeza jugando al tenis”, inició el periodista, quien aparte de felicitar al exnúmero uno del mundo, deslizó sus críticas hacia otros tenistas nacionales que no dieron a conocer su preferencia por el “Rechazo”.

LEE MÁS: “Pedrito el pelotude”: Cuchillo Eyzaguirre repasa a Pedro Pascal por apoyar el Apruebo

“Que hoy te pongai (sic) la de capitán y mostrís (sic) los huevos que tuviste siempre te vuelve a mostrar como un tipo distinto. A diferencia de varios de tus colegas y de varios otros, que están todos cagados, y que no se atreven a decir lo que piensan, por miedo a que los ‘funen’, o por miedo a algo, tu igual que siempre, como cuando entrabai (sic) a la cancha. No importaba si estaba (Pete) Sampras, (Andre) Agassi o Boris Becker al frente. Decías ‘yo soy el Chino Ríos y acá mando yo’. Gracias ‘Chino’ por ser distinto, gracias ‘Chino’ por ser del No, gracias ‘Chino’ porque vas a votar rechazo, gracias ‘Chino’ porque nuevamente estamos en el mismo lado de la red, gracias compadre”, cerró Eyzaguirre, quien en otra publicación consideró inaceptable la agresión virtual de la que fue víctima Rudolphy por confirmar que votará “Rechazo”.

“Miren a esta ‘h de p!!!!’ (sic). Para que vean el nivel y miseria de la gente del ‘Apruebo’. Impactante el odio”, señaló el comunicador, cuyo posteo provocó variadas reacciones en la red social.