Daniela Castro estalló con críticos de su cuerpo : “No me hace menos mujer o femenina ser ‘plana’”

Daniela Castro es una ferviente usuaria de Instagram, red social de la cual es una de las influencers más destacadas en Chile. Con poco menos de un millón de seguidores, la actual concursante de “El discípulo del chef” da cuenta a sus fanáticos de cada actividad que realiza a diario y, como no, de las consultas y comentarios que varios de ellos le realizan.

En ese contexto es que la ganadora de la primera edición de “Masterchef” decidió ponerle freno a lo que, a su juicio, han sido comentarios poco afortunados de algunos de sus seguidores respecto de su cuerpo.

La molestia de Daniela Castro

Como los que denunció anoche en un par de publicaciones que subió a sus stories de la red social, donde cuestionó el hecho que le criticaran su cuerpo en aquellas postales donde se deja ver en bikini.

LEE MÁS: “No me gustó”: la molestia de Max Cabezón tras recibir consejo de Dani Castro en El Discípulo del Chef

LEE MÁS: “El Discípulo del Chef”: Daniela Castro e Ignacio Román “liman asperezas” con un suave encontrón

“Sigo sin entender porqué es tema para otros lo que para mi no es tema (...) no me hace menos mujer o menos femenina ser ‘plana’. No entiendo los comentarios relacionados a eso”, escribió la joven, quien expuso a sus críticos en una serie de pantallazos que pegó a su más reciente fotografía publicada en la plataforma.

“Eres hermosa, pero sin mala onda. ¿No te gustaría ponerte senos? Te verías muy bien, sorry”, le señaló @jacquelinevasquezpizarro, a quien Castro le contestó con un categórico: “No bella, sé que no es en mala, pero te contesto con otra pregunta: ‘¿Por qué crees que me importa?’”.

Más brutal resultaron ser otros comentarios que la figura televisiva denunció. “¿Y las tetas?”, de @malejandroh90; “¿Y las pechugas?”, de @kayejera; “Se te cayeron las tetas”, de @manuel.e.rebolledo; o “¡No tiene senos!”, de @cathy.zuniga, que terminaron por indignar a la mediática.

“Están ahí, es lo que hay. No sé porqué les importa”, expuso Castro, quien puso punto final a sus furibundos cuestionamientos con una enfática explicación.

Daniela Castro. Fuente: @ladanicastror.

“Según estas personas me falta algo (...) ¿Algo para entrar en un estándar de quién? Que suba fotos en bikini no es una invitación para que comenten si les gusta mi cuerpo o no”, cerró.