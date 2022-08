“Pa’ todos los que decían...”: Pailita mostró cómo va recuperación de su cirugía con indirecta a sus críticos

El cantante urbano nacional, Pailita, realizó esta semana una nueva actualización del proceso de recuperación luego de haberse realizado a mediados de agosto una cirugía en la nariz.

Debido a problemas en el tabique nasal, que según Pailita tenía desviado y le impedía respirar bien, fue que tomó la decisión de pasar por el quirófano para realizarse una intervención que fue criticada por algunos seguidores de redes sociales, quienes le cuestionaron que se operaba solamente por temas estéticos.

El recado de Pailita

“Ojalá no estuviera acá y estuviera en Miami tirado en una playa descansando. Miren lo desviado que tenía el tabique (...) para todos los we... que dicen que me operé por estética. Obviamente aproveché, si me quiero ver más bonito, me lo aproveché de hacer. Sino hubiese una curva en la nariz no me lo hacía”, afirmó el artista horas después de ser intervenido y este lunes, a poco más de una semana de aquella cirugía, nuevamente se dejó ver en las historias de su cuenta de Instagram.

“Y bueno, no hago nada más que jugar play. Estar acostado, comer. No me puedo reir muy bien todavía, pero aquí estamos, bien”, señaló el artista, quien en un par de clips de pocos segundos en la red social dio cuenta de su ansiedad por volver a los escenarios y le mandó un irónico recado a sus detractores.

“La verdad es que solo quiero cantar. Que se me vaya la hinchazón de mi cara, porque parezco un mapache todavía y eso. Además, no me cambió la voz. Pa’ todos esos que decían que me iba a cambiar la voz”, finalizó.