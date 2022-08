“Será un programa increíble”: Gianella Marengo dio más detalles del proyecto que la trae de vuelta a la TV y a Chile

La influencer y exrostro televisivo juvenil, Gianella Marengo, entregó esta semana mayores antecedentes en sus redes sociales de lo que será el proyecto televisivo que la traerá de vuelta a las pantallas chilenas.

Lo hizo en sus historias de Instagram, donde además dio cuenta que desde la próxima semana estará de regreso en el país para -además- celebrar su cumpleaños.

Será un programa increíble. Yo y una súper compañera que quiero muchísimo. — Gianella Marengo

El proyecto de Gianella Marengo

“Hola, como están. Yo estoy muy contenta porque la próxima semana ya llego a Chile y aprovecho de pasar mi cumpleaños allá, y además tengo un desafío súper importante y súper lindo, que tengo que hacer en Chile, así que estoy contenta, estoy feliz, vengo a entrenar para volver con todo”, señaló Marengo, quien su plataforma social incluso pidió ayuda a sus seguidores para que le recomendaran el vestuario que debería traer al país.

“Necesito que me ayuden solamente con algo, porque acá (en Italia) está terminando el verano, con mucho calor aún, pero en Chile yo sé que empieza la primavera y los días han estado lindos, por lo que veo. Entonces, mi pregunta era: ¿¿Qué ropa tengo que llevar?’. O sea, no me digan abrigada y menos abrigada o cubierta y todo, porque sino hago dos maletas igual”, expuso.

Gianella Marengo. Fuente: Instagram @giamarengo.

Sin embargo, más allá de lo anecdótica de su petición, lo que sus fanáticos esperaban era conocer más respecto del programa que llegará a realizar a Chile. Dudas que la mediática trató de resolver afirmando, incluso, que por su viaje a Milán desperdició la opción de participar en “El discípulo del chef”. Algo de lo que, aseguró, no arrepentirse.

“Me llamaron para la temporada anterior y yo tenía mi pasaje listo para venir a vivir a Milán (fines de noviembre de 2021) y aunque amo la cocina por sobre todas las cosas, no lo quise cambiar ni echar un paso atrás, porque era mi proyecto que venía armando hace mucho tiempo (...) así es la vida, a veces hay que tomar decisiones importantes que cambian el destino de nuestras vidas”, respondió.

Su decisión, enfatizó, finalmente le resultó mejor, ya que de todos modos volverá a las pantallas “en un canal top” de la televisión chilena.

“Recibí muchos así (propuestas de programas de mascotas), pero esta vez no será ese programa. Será un programa increíble. Yo y una súper compañera que quiero muchísimo. ¡Con un equipo regalón de muchos años y en un canal top! Ya les contaré”, cerró.