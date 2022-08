Juan Cristóbal Guarello rompe el silencio por Luka Tudor: “Teníamos buena relación al principio, hoy diría que es inexistente”

Juan Cristóbal Guarello será uno de los invitados a “Podemos Hablar”, donde junto a Julio César Rodríguez, se referirá a la polémica visita que tuvo de Francis Cagigao, director deportivo de la selecciona chilena de futbol, en el programa “los tenores” de radio ADN y su desencuentro con Luka Tudor.

“Sigo con la misma mirada. Lo único que puedo decir es que gente que creía que era amiga mía, ya no es amiga mía, del incidente, ya está. Me sorprendió la actitud de la gente, yo iba hace 14 años para allá con esto perdí todo un círculo de amigos y eso evidentemente te afecta. Me sentí decepcionado. De todas maneras, yo sentía que venía desgastándose algo desde hace mucho tiempo”, comenzó confesándose el periodista.

De inmediato Julio César le pregunta: ¿Tenías relación con Luka Tuddor?

“Con Luka Tuddor teníamos una buena relación al principio, yo tengo muy buena relación con su hermano, con Alex, hoy diría que es inexistente. No esperaba algo porque no pertenecía a mi círculo de amigos, partimos bien pero luego se fue diluyendo por miradas irreconciliables a la actividad”, respondió.

¿Muerte del fútbol chileno?

“Es en un proceso de descomposición largo que tiene varios hitos. Las sociedades anónimas tienen mucho que ver porque solucionaron un problema, pero crearon otro, una cosa es que los clubes lo pudieran comprar empresarios, que invirtieran el futbol, aportar, pero lamentablemente los empresarios que no eran conocedores entraron y salieron rápidamente y al final el futbol quedó botado y no estamos hablando de clubes chicos, hoy no sabemos quién compró Universidad de Chile, no sabemos en manos de quiénes está ni a que intereses responde”, diagnosticó Guarello.

Agregó además que el “futbol agotó todas sus instancias económicas, va poca gente al estadio espantada por las barras bravas, no se puede jugar, se programa a cualquier hora, están las apuestas, hay un manejo terrible de las ANFP. El año pasado salió una encuesta que el futbol era la institución más desprestigiada de Chile, era la ANFP”.