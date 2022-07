“Absolutamente real”: Luka Tudor reconoce pelea con Guarello, pero asegura que todo se arregló

El retirado futbolista y actual comentarista deportivo, Luka Tudor, entregó anoche algunos detalles de sus polémicas peleas con el periodista Juan Cristóbal Guarello en el programa “Los Tenores”, de radio ADN, y que terminaron con ambos comunicadores desligados de la emisora.

Fue en el inicio del programa “Podemos Hablar”, de CHV, donde el exfutbolista fue invitado junto a otras figuras, que reconoció la veracidad de sus enfrentamientos con Guarello y que finalmente decantaron en una mediática renuncia del periodista a la emisora luego de viralizarse un audio de Tudor previo a la entrevista que el rostro de Canal 13 le hiciera al gerente de selecciones de la ANFP, Francis Cagigao.

El round entre Guarello y Luka Tudor

“Esta última fue fuerte y fue absolutamente real. Guarello me pidió perdón al aire, porque obviamente lo que dijo (...) él dijo que yo quizás podía tener algún interés, no me acuerdo ni lo que dijo”, relató Tudor, quien explicó otra polémica discusión con Guarello, cuando el periodista dejó entrever que el exfutbolista tenía ciertas vinculaciones con representantes de jugadores.

Luka Tudor recordó una de sus peleas con Guarello en radio ADN. Fuente: Chilevisión.

LEE MÁS: “Lo va a destrozar al cu…”: el audio filtrado de Luka Tudor que desató el escándalo en ADN

LEE MÁS: “Fue una desprolijidad, no una encerrona”: panel de “Los Tenores” asegura que no le quitaron “el piso” a Guarello

LEE MÁS: Beausejour lamentó salida de Guarello de ADN: “Le tengo una admiración y un respeto único”

“Me calenté otra vez. ¿Dónde está Guarello?, jajajá. Entonces, sí me calenté, pero mantuve la calma. Y él yo creo que se cebó. Bueno, y ahí me pidió perdón. Y cuando me dice ‘me equivoqué’, listo. Y después él se acercó y listo, se acabó, se terminó”, remató el comentarista, quien no quiso ahondar en si más allá de sus peleas, la relación con Guarello se deterioró tras aquellos episodios.